Bóng đá trẻ Việt Nam tích lũy cho tương lai

Trong tháng 11, bóng đá trẻ Việt Nam bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi với những nhiệm vụ khác nhau ở các cấp độ U17, U19 và U23. Từ sân chơi thế giới đến những giải đấu giao hữu quốc tế, mỗi lần ra sân đều mang ý nghĩa trong quá trình trưởng thành của các cầu thủ.

Những bước chạy ở ba cấp độ

Bóng đá trẻ Việt Nam đang có một tháng 11 đáng chú ý khi các đội tuyển ở nhiều lứa tuổi liên tiếp bước vào những hoạt động chuyên môn tích cực. Đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho sân chơi lớn World Cup, U19 Việt Nam hướng đến những cuộc đối đầu quốc tế Panda Cup tại Trung Quốc, trong khi U23 Việt Nam tập trung đánh giá lực lượng tại Gia Lai. Ba đội tuyển có nhiệm vụ riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cầu thủ cho bóng đá nước nhà.

Với U17 Việt Nam, việc góp mặt tại World Cup là cơ hội đặc biệt để các cầu thủ trẻ tiếp cận môi trường bóng đá có trình độ cao. Những đối thủ đến từ các nền bóng đá khác nhau sẽ mang đến yêu cầu lớn về phát triển mọi mặt. Đây là dịp để HLV Cristiano Roland giúp các cầu thủ trẻ nhận diện rõ hơn những điểm mạnh, hạn chế của bản thân khi bước ra sân chơi quốc tế.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã trải qua những trận giao hữu trong chuyến tập huấn Hàn Quốc và vừa thắng U17 Fiji tại Qatar. Các trận cọ xát này giúp ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành đội hình, điều chỉnh phương án thi đấu và tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Ở độ tuổi còn nhiều cơ hội phát triển, việc được đối đầu với những đối thủ có trình độ tốt là trải nghiệm rất cần thiết.

Trong khi đó, U19 Việt Nam cũng có kế hoạch thi đấu tại Panda Cup 2026 ở Trung Quốc. Những trận đấu với các đội tuyển trẻ gồm chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ giúp cầu thủ làm quen với nhịp độ thi đấu khác biệt, đồng thời tạo điều kiện để HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự đánh giá khả năng thích nghi của từng vị trí. Với lứa tuổi đang chuyển tiếp từ đào tạo trẻ sang bóng đá chuyên nghiệp, mỗi giải đấu quốc tế đều có giá trị riêng trong quá trình hoàn thiện chuyên môn.

Đội tuyển U19 Việt Nam có giải giao hữu chất lượng ở Trung Quốc. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại mang một vai trò khác. Sau những trải nghiệm tại các giải đấu khu vực và châu lục, lứa cầu thủ này cần được tạo điều kiện duy trì nhịp thi đấu quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao hơn. Giải giao hữu Gia Lai Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, với sự tham dự của U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore, là dịp để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá nhân sự, hoàn thiện lối chơi.

Đáng chú ý, đội hình U23 Việt Nam có nhiều gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm qua các giải đấu lớn vừa qua, tạo nên sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có trải nghiệm và các nhân tố đang tìm kiếm cơ hội khẳng định mình.

Sự tiếp nối trong đào tạo

Nhìn từ ba cấp độ U17, U19 và U23, có thể thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang duy trì được hoạt động thi đấu quốc tế ở nhiều nhóm tuổi. Đây là tín hiệu tích cực, khi sự trưởng thành của một nền bóng đá duy trì quá trình tích lũy liên tục, không phụ thuộc vào thành tích của một vài thế hệ cầu thủ.

U17 Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết U17 World Cup là cột mốc đáng nhớ. Ảnh: FF.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa các cấp độ đội tuyển vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Cầu thủ có thể đá nổi bật ở lứa U17 nhưng chưa chắc duy trì được vị trí khi bước lên U19. Tương tự, những gương mặt được đánh giá cao ở U19 cũng cần thêm thời gian để thích nghi với cường độ, tính cạnh tranh và yêu cầu chuyên môn tại U23. Quá trình chuyển tiếp ấy đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ CLB, trung tâm đào tạo đến các đội tuyển quốc gia.

Thực tế, việc U19 Việt Nam trao cơ hội cho những cầu thủ 16-17 tuổi trong chuyến đi Trung Quốc cho thấy ban huấn luyện đang chủ động mở rộng nguồn nhân lực. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng tạo điều kiện để những cầu thủ có tiềm năng được thi đấu bên cạnh các đồng đội giàu kinh nghiệm hơn. Sự cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển sẽ giúp mỗi cá nhân nâng cao ý thức hoàn thiện bản thân, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các nhà cầm quân.

Ở góc độ chuyên môn, kết quả thi đấu vẫn có ý nghĩa đối với mỗi đội tuyển đặt trong mối tương quan với quá trình phát triển cầu thủ, mang đến nhiều kinh nghiệm quý giá. Điều quan trọng là ban huấn luyện nhận diện mọi vấn đề, có phương án khắc phục và giúp cầu thủ tiến bộ qua từng đợt tập trung.

U23 Việt Nam là lực lượng kế cận của tuyển quốc gia. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những thế hệ cầu thủ trẻ tạo được dấu ấn ở các giải đấu khu vực, châu lục, sau đó mang đến nhiều kỳ vọng khi lên đội tuyển quốc gia.

Và tháng 11 mở ra những cơ hội đáng chú ý cho U17, U19 và U23 Việt Nam. Mỗi đội tuyển có một đích đến riêng, và trải nghiệm thu nhận được từ các chuyến thi đấu quốc tế sẽ cùng góp phần tạo nên diện mạo của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. Thành công của các đội tuyển trẻ vun đắp qua sự trưởng thành của từng cầu thủ, chất lượng chuyên môn được cải thiện và khả năng tiếp nối giữa các thế hệ.

ĐĂNG HUY