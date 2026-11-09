U23 Thái Lan chỉ có 24 giờ chuẩn bị so tài U23 Việt Nam

Chiều 9-11, đội U23 Thái Lan với thành phần 23 cầu thủ đã có mặt tại Pleiku để tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai 2026. Đội hình của U23 Thái Lan được đánh giá cao với nhiều gương mặt từng thi đấu tại ASIAD 2026.

Các cầu thủ U23 Thái Lan sang Pleiku chỉ 1 ngày trước trận so tài cùng đội chủ nhà U23 Việt Nam. Ảnh: FAT

Các cầu thủ Thái Lan trở thành đội khách mời cuối cùng có mặt tại Pleiku, trước đó là hai đội U23 Qatar và U23 Singapore lần lượt đến phố núi để có 2 ngày chuẩn bị cho giải.

Trong khi đó U23 Thái Lan sang cận ngày khai mạc nên sẽ gặp nhiều khó khăn từ thích nghi điều kiện thời tiết cho đến sân bãi. Qua danh sách đăng ký trước đó, U23 Thái Lan có sự góp mặt của hai cầu thủ vốn thi đấu tốt tại ASIAD 2026 là Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah. Ngoài ra còn phải kể đến tiền đạo Worawut Noisri, sinh năm 2005, cũng nhận được nhiều sự chú ý.

U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân gặp đội chủ nhà U23 Việt Nam vào ngày 10-11, đó cũng là trận đấu được chờ đợi giữa hai đội bấy lâu được ví như "kỳ phùng địch thủ" trong khu vực.

HLV Chawatchai Damrong

Do sang muộn nên Thái Lan không có đại diện tham dự họp báo trước giải vào trưa 9-11. Phát biểu qua video gởi đến Ban tổ chức, HLV Chawatchai Damrong cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi luôn là thể hiện khả năng tốt nhất ở mỗi giải đấu. Việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trưởng thành.

Trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho đội tuyển tại giải”.

Giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân vận động Pleiku với sự tham dự của 4 đội U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội vô địch nhận phần thưởng 100.000 USD, trong khi đội á quân và hạng ba lần lượt nhận 40.000 USD và 20.000 USD.

KHÁNH VÂN