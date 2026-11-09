U23 Việt Nam điều chỉnh lực lượng vào giờ chót

Ngày 9-11, Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự trước thềm Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 tại Gia Lai do những chấn thương vào giờ chót.

U23 Việt Nam tại buổi làm quen mặt sân Pleiku vào sáng 9-11. Ảnh: HỮU DŨNG

Theo thông tin từ VFF, cả hai cầu thủ Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên) đều bị chấn thương nên không thể góp mặt cùng đội tuyển U23 Việt Nam ở đợt này. Qua đó, Cao Hoàng Minh (HAGL) và Nguyễn Đức Phú (Công an TPHCM) được triệu tập bổ sung, thay thế.

Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V-League. Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U20, U21, U22 và U23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Phú còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho Gia Lai VTV Cup 2026. Ban huấn luyện tập trung ổn định lực lượng, duy trì nền tảng thể lực và rà soát các phương án chuyên môn trước khi bước vào thi đấu. Với sự điều chỉnh nhân sự kịp thời, đội tuyển hướng tới trạng thái sẵn sàng tốt nhất cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 10-11 trên sân vận động Pleiku.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận ra quân vào ngày 10-11

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 10-11 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải đấu là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

Buổi họp kỹ thuật sẽ diễn ra vào lúc 13g30 ngày 9-11 nhưng sẽ vắng mặt HLV trưởng U23 Thái Lan do đến buổi chiều cùng ngày, đội này mới có mặt tại Pleiku.

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