U23 Việt Nam và U23 Singapore có mặt tại Pleiku

Tiếp sau đội U23 Qatar, ngày 8-11, hai đội U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam đã lần lượt có mặt tại Pleiku (Gia Lai) để chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ra sân tập buổi đầu tiên vào chiều 8-11. Ảnh: HAGL FC

Trong khi chờ các thành viên tập trung muộn do vướng thi đấu tại giải hạng Nhất và V-League vào cuối tuần, sáng 8-11 đã có 33 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam có mặt tại Pleiku. Năm cầu thủ còn lại gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Cảnh Tài sẽ tập hợp cùng đội vào ngày 9-11.

Do gần hội đủ quân số cũng như tranh thủ thời gian để chuẩn bị, vào buổi chiều cùng ngày, HLV Đinh Hồng Vinh cùng toàn đội tiến hành buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng.

Buổi tập được chia thành hai nhóm nhằm bảo đảm khối lượng vận động phù hợp với tình trạng thể lực của các cầu thủ. Trong đó, nhóm cầu thủ vừa thi đấu tại vòng 7 V-League và giải hạng Nhất được bố trí tập phục hồi, trong khi các cầu thủ còn lại thực hiện các nội dung tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện.

Cũng trong chiều 8-11, U23 Qatar đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, bắt đầu lúc 16 giờ, nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại giải.

U23 Qatar trên sân Trung tâm Thể thao Hàm Rồng vào ngày 8-11. Ảnh: HAGL FC

Về phía U23 Singapore, đội tuyển đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 8-11, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không đến Gia Lai. Đội có mặt tại Pleiku lúc 15g35 cùng ngày và được Ban Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi lưu trú.

U23 Thái Lan sẽ là đội tuyển cuối cùng trong số ba đội khách quốc tế có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9-11. Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026 diễn ra trên sân Pleiku (Gia Lai) từ ngày 10-11 đến 14-11 với sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan.

Giải đấu là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới. Với các đội Đông Nam Á, đây là dịp để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2027.

Ngày 9-11, đại diện các đội sẽ tham dự họp kỹ thuật, sau đó HLV trưởng tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

ĐOÀN NHẬT