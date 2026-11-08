Bóng đá trong nước

U23 Qatar có mặt tại Gia Lai

SGGPO

Tối 7-11, U23 Qatar đã có mặt tại Pleiku (Gia Lai), trở thành đội khách mời đầu tiên đặt chân đến phố Núi tham dự giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026.

Đại diện Ban tổ chức giải chào đón đội U23 Qatar tại sân bay Pleiku.
Đại diện Ban tổ chức giải chào đón đội U23 Qatar tại sân bay Pleiku.

Sau khi đến Pleiku, các thành viên U23 Qatar được Ban tổ chức đón tiếp và bố trí lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai. Đặc biệt, trong không khí chào đón các đội tuyển tham dự giải, chương trình biểu diễn cồng chiêng truyền thống diễn ra nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đến với các vị khách quốc tế.

U23 Qatar là đội tuyển đầu tiên trong số ba đội khách quốc tế có mặt tại Gia Lai để tham dự giải đấu. Hai đội tuyển U23 Singapore và U23 Thái Lan cũng sẽ lần lượt hội quân, hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài.

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 10-11 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku, với sự góp mặt của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan.

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