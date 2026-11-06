Ngày đầu mở bán vé trực tiếp Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 tại Gia Lai

Tại buổi đầu tiên tiến hành bán vé theo hình thức trực tiếp cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 tại Gia Lai, phòng vé của sân Pleiku Arena đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến mua.

Đông đảo người hâm mộ đến phòng vé sân Pleiku Arena trong ngày đầu mở bán trực tiếp. Ảnh: VFF

Từ sáng 6-11, nhiều người hâm mộ bóng đá tại Gia Lai đã có mặt, xếp hàng chờ mua vé tại các quầy bán trực tiếp. Không khí mua vé diễn ra khá sôi động khi giải đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam cùng ba đội khách mời là U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đợt mở bán vé trực tiếp tại sân Pleiku lần này là cho cả ba ngày thi đấu, gồm 10-11, 12-11 và 14-11. Giá vé được chia theo từng khu vực khán đài: Khán đài A có giá 400.000 đồng/vé, khán đài B là 300.000 đồng/vé, trong khi khán đài C và D có giá 200.000 đồng/vé.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11, U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14-11.

Một khán giả vui vẻ khoe những tấm vé mà mình mua được.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku (Gia Lai). Đây là dịp để đội tuyển U23 Việt Nam kiểm tra lực lượng, rà soát chuyên môn thông qua những trận đấu với các đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Theo danh sách mới được công bố, U23 Việt Nam tham dự giải với 26 cầu thủ được triệu tập. Lực lượng lần này có sự kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình. Đội do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.

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