U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 trước thềm VCK FIFA World Cup 2026

Chiều 9-11, các cầu thủ U17 Việt Nam đã thi đấu trận tập huấn cuối cùng trước thềm VCK U27 World Cup 2026 gặp U17 Fiji và thắng với tỷ số 2-0.

U17 Việt Nam thắng trận cuối cùng trước thềm VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trận đấu diễn ra tại UAE, nơi mà hai đội cùng chọn làm địa điểm tập huấn trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK World Cup.

Việc cùng bảng đấu với các đội U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand nên trận đấu với Fiji rất quan trọng với các cầu thủ Việt Nam làm quen với lối chơi với trường phái bóng đá châu Phi.

Hai bàn thắng của U17 Việt Nam đều được ghi trong hiệp một. Phút 23, Sỹ Bách thoát xuống, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu. Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt, trong khi U17 Fiji cũng thể hiện khả năng chơi bóng tích cực. Cả hai đội đều tạo được một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Qatar vào ngày 10-11. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, hai đội đã tận dụng trận đấu để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi. Bên phía U17 Việt Nam, ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội vào sân ở những thời điểm khác nhau.

Theo kế hoạch, chiều 10-11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, nơi diễn ra VCK FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland còn 10 ngày để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U17 Bỉ, diễn ra ngày 20-11.

KHÁNH VÂN