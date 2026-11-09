Đội tuyển Việt Nam xáo trộn, HLV Kim Sang-sik gặp khó

Việc 5 cầu thủ đồng loạt rút lui vì chấn thương ngay sau vòng 7 V-League 2026-2027 khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho đợt FIFA Days tháng 11 tiếp tục thay đổi.

HLV Kim Sang-sik không có đội hình mạnh nhất do nhiều cầu thủ bị chấn thương không lên tuyển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik đã bổ sung Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và Nguyễn Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng) lên tuyển Việt Nam, nhưng sự xuất hiện của hai gương mặt mới khó khỏa lấp ngay những khoảng trống mà các cầu thủ giàu kinh nghiệm để lại. Trong lúc thời gian chuẩn bị không nhiều, nhà cầm quân người Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thiếu sự ổn định về nhân sự và cách vận hành đội hình.

Xáo trộn nhiều vị trí

Theo thông tin từ các CLB chủ quản, 5 cầu thủ không thể tập trung cùng đội tuyển lần này gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình). Các trường hợp này gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau vòng 7 V-League, được thống nhất cho nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng.

Sự vắng mặt của 5 cầu thủ ảnh hưởng đến nhiều vị trí trong đội hình. Nguyễn Hai Long là nhân tố có khả năng kết nối tuyến giữa với hàng công, hỗ trợ tổ chức lối chơi và tạo đột biến. Ở hai cánh, Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh đều có kinh nghiệm thi đấu dưới thời HLV Kim Sang-sik, sở hữu khả năng lên công về thủ và tốc độ trong các pha tấn công biên.

Trong khi đó, Lê Ngọc Bảo bổ sung kinh nghiệm cho hàng phòng ngự, còn tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát (sinh năm 2007) đang có những bước tiến đáng chú ý trong màu áo Ninh Bình. Việc cùng lúc thiếu 5 cầu thủ ở nhiều vị trí khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh phương án nhân sự, đồng thời ảnh hưởng đến sự kết nối và tính ổn định trong lối chơi của đội tuyển.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc. Đây đều là những cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, dù đã có kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ trẻ.

Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo HAGL và từng có thời gian tập huấn tại CLB Cadiz B của Tây Ban Nha năm 2023. Tiền vệ này có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tham gia tổ chức lối chơi. Trong màu áo HAGL, Vĩnh Nguyên đang có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại V-League, qua đó tạo được sự chú ý với ban huấn luyện đội tuyển.

Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel và từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Hậu vệ này có nền tảng thể lực tốt, khả năng hoạt động bền bỉ và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Việc được triệu tập lần này mở ra cơ hội để Hồng Phúc cạnh tranh vị trí ở hàng phòng ngự.

Hậu vệ trẻ Nguyễn Đức Anh tăng cường lên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, xét về tính chất chuyên môn, hai sự bổ sung trên chưa thể giải quyết toàn bộ những vị trí bị khuyết, khi đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu những phương án quen thuộc ở hai cánh và tiền đạo. Hai cầu thủ mới cũng cần thời gian làm quen với đồng đội, nhịp độ tập luyện và yêu cầu chiến thuật ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik cũng đã quyết định triệu tập bổ sung ba cầu thủ Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội).

HLV Kim Sang-sik sớm ổn định bộ khung

Một điểm đáng chú ý khác là quân số đội tuyển từ danh sách ban đầu 27 cầu thủ giảm xuống còn 24 người sau khi 5 trường hợp rút lui và hai cầu thủ được gọi bổ sung. Ban huấn luyện vẫn có thể điều chỉnh nhân sự từ những cầu thủ hiện có, nhưng chiều sâu đội hình ở một số vị trí chắc chắn chịu ảnh hưởng.

Những biến động nhân sự lần này cũng đặt ra vấn đề duy trì sự ổn định của đội tuyển. Dễ thấy các cầu thủ phải liên tục thi đấu ở CLB, di chuyển và tập trung cho đội tuyển trong khoảng thời gian ngắn. Và khi thể trạng không được bảo đảm, nguy cơ chấn thương và quá tải có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của ban huấn luyện.

Danh sách tuyển Việt Nam đá giải giao hữu quốc tế ở sân Thiên Trường.

Thực tế, HLV Kim Sang-sik đã nhiều lần điều chỉnh danh sách tập trung, trao cơ hội cho những nhân tố mới nhằm mở rộng nguồn tuyển chọn. Đây là hướng đi cần thiết khi đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị lực lượng về lâu dài.

Tuy nhiên, việc liên tục thay đổi nhân sự cũng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc khó có điều kiện tạo một bộ khung ổn định, đặc biệt ở những vị trí xung yếu hàng phòng ngự và tuyến giữa. Những biến động cho thấy đội tuyển có nguy cơ thiếu hụt chiều sâu, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thi đấu của học trò ông Kim.

Trong đợt FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11 trên sân Thiên Trường. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik không có giải đấu chính thức nào, vì vòng chung kết Asian Cup dự kiến diễn ra đầu năm 2027 đã được điều chỉnh đến cuối năm.

ĐĂNG HUY