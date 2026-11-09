Bóng đá Việt Nam vào “guồng quay" mới

Ngay sau khi các giải đấu quốc nội tạm dừng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân, hướng đến giải giao hữu quốc tế Casper Cup tại sân Thiên Trường (Ninh Bình); trong khi U23 Việt Nam cũng tham dự giải tứ hùng tại Gia Lai.

Theo kế hoạch ban đầu, đợt hội quân tháng 11 có ý nghĩa quan trọng với HLV Kim Sang-sik trong việc hoàn thiện lực lượng cho Asian Cup 2027. Tuy nhiên, việc giải đấu châu Á chuyển sang cuối năm 2027 đã làm thay đổi đáng kể kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Nhiều cầu thủ của đội U23 Việt Nam trong trận thắng Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở giải U23 châu Á ngày 23-1, được lên tuyển quốc gia. Ảnh: VPF

Thay vì sớm định hình bộ khung chính, loạt trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11 trở thành cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhân sự và chiến thuật.

Sau gần 2 năm dẫn dắt đội tuyển, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiến hành đợt sàng lọc lực lượng quy mô lớn, tạm thời không triệu tập nhiều cựu binh để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những gương mặt có phong độ tốt tại V-League.

Ở hàng phòng ngự có Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh; tuyến giữa và hàng công xuất hiện Lê Quốc Nhật Nam, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Đình Bắc và Bùi Vĩ Vĩ. Các tân binh Lương Chí Khải và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cũng được kỳ vọng tạo thêm sức cạnh tranh.

Tại Casper Cup trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11. Đây là dịp để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, điều chỉnh lối chơi và tiếp tục hoàn thiện sơ đồ 3 trung vệ đang phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, U23 Việt Nam do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt tham dự Gia Lai Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku, cùng U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Đợt tập trung đánh dấu việc mở rộng nguồn tuyển chọn với tiền đạo 18 tuổi Trần Gia Bảo, cùng các cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Thành Trung.

Việc Asian Cup 2027 thay đổi lịch trình cũng khiến U23 Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý hơn. Trong năm 2027, bóng đá trẻ Việt Nam còn hướng đến SEA Games, vòng loại U23 châu Á và giải U23 Đông Nam Á trên sân nhà.

Vì vậy, Gia Lai Cup là dịp quan trọng để đánh giá lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn, trong đó có kỳ vọng giành vé tham dự World Cup 2030.

Khó khăn với HLV Đinh Hồng Vinh là U23 Việt Nam chỉ hội đủ quân số ngày 9-11, một ngày trước trận mở màn gặp U23 Thái Lan, do nhiều cầu thủ còn thi đấu tại V-League và giải hạng nhất.

Bên cạnh đó, một số nhân tố chất lượng như Quang Vinh, Lê Phát và Đăng Dương được đôn lên đội tuyển quốc gia. Dù thời gian chuẩn bị hạn chế, giải đấu vẫn là dịp cần thiết để đánh giá các cầu thủ trẻ trong quá trình tái cấu trúc lực lượng các đội tuyển.

Việc Asian Cup 2027 dời lịch cũng đặt ra vấn đề về thời hạn hợp đồng của HLV Kim Sang-sik. Theo đại diện VFF, việc gia hạn hợp đồng hiện chưa được đặt ra, dù hợp đồng có điều khoản tự động gia hạn; quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào các điều kiện liên quan và nguyện vọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trước mắt, HLV Kim Sang-sik sẽ điều chỉnh kế hoạch chuyên môn, trong khi Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ mới (2027-2031) sẽ đánh giá và giao chỉ tiêu cụ thể. Khả năng ký hợp đồng dài hạn hơn với ông Kim, thay vì chỉ gia hạn thêm một năm cũng được tính đến.

YẾN PHƯƠNG