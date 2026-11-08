Futsal Việt Nam thua đậm trước đội tuyển hạng 7 thế giới

Châu Đoàn Phát cùng tuyển futsal Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước chủ nhà Nga đang xếp hạng 7 thế giới, trong trận giao hữu lượt đi diễn ra tối 8-11 (giờ Việt Nam) tại thành phố Nizhny Novgorod.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên đội tuyển futsal Việt Nam ở trận giao hữu với Nga. ẢNH: ANH TRẦN

Trước khi sang Nga tập huấn, đội tuyển futsal Việt Nam từng cầm hòa đối thủ 2-2 tại Giải giao hữu Continental Futsal Championship ở Thái Lan hồi tháng 8-2026. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, thầy trò HLV Diego Giustozzi gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đội chủ nhà.

Bên cạnh sự vượt trội về chuyên môn của đối thủ, futsal Việt Nam còn phải thích nghi với thời tiết lạnh tại Nizhny Novgorod, sau hành trình di chuyển dài từ Kyrgyzstan sang Nga.

Trước giờ bóng lăn, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã gặp gỡ, động viên toàn đội. Lãnh đạo VFF khích lệ các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết tâm, nỗ lực thể hiện khả năng và không đặt nặng áp lực thành tích.

Ở trận đấu này, HLV Diego Giustozzi tiếp tục thử nghiệm nhân sự và các tổ đấu, đồng thời tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội, đội tuyển futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự và kiểm soát thế trận.

Futsal Việt Nam thua Nga ở trận giao hữu lượt đi. ẢNH: ANH TRẦN

Nga tận dụng tốt các cơ hội để ghi đến 5 bàn trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của ban huấn luyện giúp futsal Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép và ghi thêm 3 bàn, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 8-0.

Đây là thất bại nặng nề nhưng cũng là cơ hội để thầy trò HLV Diego Giustozzi nhìn nhận những hạn chế khi đối đầu với một trong những đội tuyển futsal hàng đầu thế giới.

Hai đội sẽ tái đấu ở trận giao hữu lượt về vào lúc 23h ngày 10-11 (giờ Việt Nam). Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển futsal Việt Nam trong chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế tháng 11-2026.

HỮU THÀNH