Ngoại binh, Việt kiều được phép tham dự Giải futsal nữ VĐQG 2026

Giải futsal nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2026 sẽ có nét mới khi cho phép mỗi CLB đăng ký ngoại binh, cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, với kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng sức cạnh tranh cho sân chơi futsal nữ trong nước.

Thái Sơn Nam TPHCM đang là nhà vô địch 4 mùa giải liên tiếp tại Giải futsal nữ VĐQG. ẢNH: ANH TRẦN

Theo điều lệ Giải futsal nữ VĐQG 2026, mỗi CLB được đăng ký tối đa 25 cầu thủ. Trong số này, các đội được phép sử dụng một ngoại binh, một cầu thủ nhập tịch và 2 cầu thủ Việt kiều. Quy định mới mở ra cơ hội để các CLB bổ sung lực lượng từ bên ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài trở về tham dự giải.

Tuy nhiên, khả năng xuất hiện những gương mặt ngoại binh hay Việt kiều tại mùa giải năm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Tiềm lực tài chính là rào cản không nhỏ với các CLB. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm, tiếp cận và thuyết phục những cầu thủ này ký hợp đồng ngắn hạn chỉ để thi đấu trong 10 ngày cũng không đơn giản, chưa kể các vấn đề phát sinh về thủ tục và điều kiện thi đấu.

Đây là mùa thứ 5 mà Giải futsal nữ VĐQG được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 16 đến 26-12 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), với sự góp mặt của đương kim vô địch Thái Sơn Nam TPHCM, TPHCM, Hà Nội và Hà Nam.

Giải đấu là dịp để HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết cùng ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam tìm kiếm, bổ sung những nhân tố mới, đồng thời đánh giá lại năng lực của các tuyển thủ có tên trong đợt tập trung tháng 11. Thông qua màn trình diễn ở sân chơi quốc nội, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở lựa chọn lực lượng, tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027.

Ở cuộc đua vô địch, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục được đánh giá cao nhất. Đội futsal của bầu Tú đang là nhà vô địch tuyệt đối khi đăng quang cả 4 mùa giải trước đó. Thái Sơn Nam TPHCM cũng là CLB futsal nữ duy nhất hiện hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, với phần lớn thành viên là những trụ cột của đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

TPHCM là CLB đoạt vị trí á quân tại mùa giải 2025. ẢNH: ANH TRẦN

Trong khi đó, TPHCM gồm các cầu thủ thuộc Trung tâm TDTT Thống Nhất, lực lượng đến từ đội trẻ và đội 1 CLB nữ TPHCM đang đóng quân tại sân Tao Đàn. Còn Hà Nội và Hà Nam là 2 CLB ở sân 11 chuyển sang thi đấu futsal, để góp phần duy trì truyền thống cho Giải futsal nữ VĐQG nhưng cũng mang quyết tâm tạo nên bất ngờ tại giải.

Bốn đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, xác định thứ hạng chung cuộc. Đội có số điểm cao nhất giành chức vô địch, huy chương vàng cùng tiền thưởng 100 triệu đồng. Đội hạng nhì nhận 80 triệu đồng, hạng ba nhận 50 triệu đồng và giải phong cách trị giá 30 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới.

Giải futsal nữ VĐQG 2026 đồng thời là sự kiện khép lại hệ thống các giải futsal quốc gia do VFF tổ chức trong năm nay.

HỮU THÀNH