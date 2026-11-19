Thất bại 1-4 trước Nga ở trận giao hữu chiều 19-11 là cơ hội để thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi trước những đối thủ có trình độ cao hơn.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua đậm Nga ở trận giao hữu đầu tiên. ẢNH: TÂM HÀ

Nằm trong chuỗi trận giao hữu trong tháng 11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có thêm 2 trận giao hữu với Nga, lần lượt vào ngày 19 và 21-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM).

Các đồng nghiệp Nga sở hữu trình độ đẳng cấp cao hơn, điều này được thể hiện rõ ngay những phút đầu tiên ở trận giao hữu thứ nhất. Grishchekina Tatiana ghi bàn mở điểm ở phút thứ 5, trước khi Samoilova Maria nhân đôi cách biệt cho đội khách sau đó 2 phút.

Hai bàn thua nhanh chóng buộc HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết cùng các cộng sự liên tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và phải đợi đầu hiệp 2 mới có bàn rút ngắn tỉ số do công của Tuyết Mai.

Tuy nhiên, Nga tiếp tục thể hiện sự hiệu quả trong khâu tấn công với 2 bàn thắng của Leven Kristina (phút 29) và Nikitina Elizaveta (phút 35), ấn định chiến thắng 4-1.

Nguyễn Thị Vân Anh cùng các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam tích luỹ thêm kinh nghiệm sau khi đá giao hữu với Nga. ẢNH: TÂM HÀ

Giao hữu với đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, kết quả về mặt tỉ số không hẳn quá quan trọng với đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Bởi đây là dịp để cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết tích thêm những bài học kinh nghiệm quý giá, nâng cao chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu, xa hơn là chuẩn bị căng cơ cho các giải đấu quốc tế trong năm 2027.

Theo kế hoạch, hai đội tuyển futsal Việt Nam và Nga sẽ gặp nhau ở trận giao hữu lượt về vào lúc 16 giờ ngày 21-11 cũng tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng.

Cũng nhắc lại, trước khi đá với Nga, cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết đã có 2 trận giao hữu khác với New Zealand, giành một chiến thắng và nhận một thất bại. Sau loạt trận với Nga, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự kiến còn có thêm những trận “đá tập” với Trung Quốc cũng tại TPHCM.

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HỮU THÀNH