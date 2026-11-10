U23 Việt Nam tìm cách giải mã “ẩn số” U23 Thái Lan

Trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11 trên sân Pleiku là dịp để đội chủ nhà kiểm tra sự kết nối của lực lượng mới. Trong khi đó, đội khách mang đến nhiều gương mặt trẻ đang có phong độ đáng chú ý tại Thai League, hứa hẹn tạo nên cuộc so tài đáng chờ đợi.

U23 Việt Nam tìm sự gắn kết

Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trong thời điểm U23 Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện lực lượng sau những biến động nhân sự. Với 26 cầu thủ được triệu tập, HLV Đinh Hồng Vinh có sự kết hợp giữa những gương mặt từng tham dự ASIAD 20, các cầu thủ Việt kiều và những nhân tố đang khẳng định vị trí tại CLB. Đây là cơ hội để các cầu thủ tăng cường sự ăn ý, đồng thời giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng đáp ứng của từng vị trí.

Tuy nhiên, đội tuyển cũng có những xáo trộn trước ngày khai mạc khi một số cầu thủ gặp chấn thương, buộc ban huấn luyện phải bổ sung nhân sự. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị không nhiều, trận gặp Thái Lan sẽ giúp HLV Đinh Hồng Vinh kiểm tra khả năng vận hành đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa và sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến.

Những gương mặt như Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Trần Gia Bảo, Lê Đình Long Vũ hay Lê Văn Thuận được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội thể hiện. Đây cũng là những nhân tố cần được theo dõi trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng đến SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028. Vì vậy, bên cạnh kết quả, khả năng kết nối và sự tiến bộ của từng cầu thủ là điều đáng quan tâm.

Chân sút Việt kiều Đăng Khoa (phải) từng lên tuyển quốc gia có khả năng gây đột biến trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước mắt, màn so tài với Thái Lan là dịp để đội chủ nhà tìm kiếm sự gắn kết, đồng thời nhận diện những gương mặt có thể đóng góp cho các mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

Thái Lan và những phương án tấn công khó lường

Ở phía đối diện, U23 Thái Lan mang đến Gia Lai 23 cầu thủ, phần lớn sinh năm 2005 và 2006. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, đội bóng xứ Chùa vàng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ đang thi đấu tại Thai League. Trong đó, Pongsakorn Sangkhosopha, Jehanafi Mama và Soffan Sanharn là ba cái tên đáng chú ý.

Nổi bật nhất là Pongsakorn Sangkhosopha, tiền vệ 20 tuổi thuộc Ratchaburi FC. Cầu thủ này vừa ghi cả 4 bàn trong chiến thắng ngược dòng 5-2 của đội nhà trước Sisaket United tại Thai League, đồng thời có pha lập công vào lưới Vissel Kobe ở AFC Champions League Elite 2026-2027. Sở hữu tốc độ, khả năng xử lý bóng và dứt điểm tốt, Pongsakorn được kỳ vọng tăng cường sức mạnh tấn công cho U23 Thái Lan.

Trong khi đó, Jehanafi Mama, 21 tuổi, thuộc PT Prachuap FC, đã có kinh nghiệm khoác áo U23 Thái Lan từ năm 2025 và từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Dù chưa có nhiều cơ hội đá chính tại CLB, quá trình thi đấu và tập luyện ở Thai League giúp tiền đạo này tích lũy kinh nghiệm đáng kể.

Một gương mặt mới là Soffan Sanharn, 20 tuổi, lần đầu được triệu tập lên U23 Thái Lan. Cầu thủ chạy cánh này đã có 8 lần ra sân cho PT Satun FC theo dạng cho mượn, đóng góp 3 pha kiến tạo. Tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh là những điểm mạnh của Soffan, giúp HLV Thawatchai có thêm phương án tấn công.

Williams Minh Hoàng (phải) khiến tuyển U23 Thái Lan phải dè chừng. Ảnh: TR

Với những nhân tố trên, U23 Thái Lan có thể tạo sức ép bằng khả năng di chuyển linh hoạt và những tình huống khai thác khoảng trống. Hàng phòng ngự Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến khả năng dứt điểm của Pongsakorn, cũng như tốc độ của các cầu thủ hoạt động ở hai biên.

Dù vậy, đội khách có phần bất lợi về thời gian chuẩn bị khi chỉ đến Pleiku vào chiều 9-11. Trong khi U23 Việt Nam đã có hai ngày tập luyện tại địa điểm thi đấu, U23 Thái Lan cần nhanh chóng thích nghi với sân bãi và điều kiện thời tiết. Đây có thể là yếu tố ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các tuyến trong trận ra quân.

Xét về tương quan, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và thời gian chuẩn bị, còn Thái Lan sở hữu những cá nhân đang có phong độ tốt tại giải quốc nội. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ ảnh hưởng nhiều đến cục diện trận đấu.

Cuộc chạm trán lúc 19 giờ ngày 10-11 mang đến nhiều điều đáng chờ đợi cho người hâm mộ phố núi. Sau trận đấu này, U23 Việt Nam còn lần lượt gặp Singapore và Qatar, có thêm cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh điều chỉnh đội hình, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá lực lượng.

GIA MINH