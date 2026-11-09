U23 Thái Lan lên phố núi tái ngộ U23 Việt Nam

Mỗi lần hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á chạm trán, trong bất kỳ cấp độ nào, bất kể ở đâu, màn so tài giữa các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan đều thu hút sự chú ý của nhiều giới, bởi mối duyên nợ kéo dài qua nhiều giải đấu.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam hăng say tập luyện trên phố núi chờ đón Thái Lan. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11 trên sân Pleiku (Gia Lai) là tâm điểm của Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026.

U23 Thái Lan có những nhân tố đáng chú ý

Đội bóng xứ Chùa vàng mang đến Gia Lai 23 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt từng thi đấu tại ASIAD 20. Đáng chú ý là tiền đạo Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah, hai cầu thủ từng phối hợp tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ trước U23 Kyrgyzstan ở vòng bảng.

Trong trận đấu ngày 16-9, U23 Thái Lan bị dẫn trước 0-2 nhưng vẫn thắng ngược 3-2. Jehhanafee Mamah ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 55, trước khi Paripan Wongsa vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp ở các phút 69 và 73. Khả năng tạo đột biến của Paripan là điều hàng phòng ngự U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý, nhất là trong những thời điểm đối phương thay đổi nhân sự để tăng sức ép.

Một cái tên khác đáng chú ý là Worawut Noisri. Tiền đạo sinh năm 2005 từng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của U23 Thái Lan trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) tại ASIAD 20. Sự góp mặt của Worawut giúp đội bóng Thái Lan có thêm lựa chọn trên hàng công, bên cạnh những cầu thủ đã thể hiện khả năng ghi bàn ở các giải đấu quốc tế.

Ở tuyến dưới, thủ môn Sirassawut Wongruankham cũng là gương mặt từng được trao cơ hội tại ASIAD. Trong khi đó, Phongsakorn Sangkasopha là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở Thai-League và AFC Champions League Elite. Việc được tiếp xúc với môi trường bóng đá cấp CLB có cường độ cao giúp những cầu thủ như Phongsakorn tích lũy thêm kinh nghiệm và khả năng thích nghi với nhịp độ thi đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò sẵn sàng cho trận đấu lớn với người Thái. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tuy nhiên, U23 Thái Lan cũng có những khó khăn riêng. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không có nhiều thời gian tập trung đội hình do các cầu thủ vừa hoàn thành lịch thi đấu tại Thai League. Một số gương mặt như Paripan và Phongsakorn vừa ra sân cuối tuần qua, trong khi khoảng một nửa danh sách được nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Hành trình di chuyển đến Pleiku cũng kéo dài do đội không có chuyến bay thẳng, phải quá cảnh tại Hà Nội.

Vì vậy, khả năng duy trì thể lực và sự kết nối giữa các tuyến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách U23 Thái Lan nhập cuộc. Nhà cầm quân người Thái Lan cũng xác định giải đấu tại Gia Lai là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á trong thời gian tới.

U23 Việt Nam chờ dấu ấn của thế hệ mới

Ở phía đối diện, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sở hữu lực lượng kết hợp giữa những cầu thủ từng thi đấu tại ASIAD 20 với các gương mặt trẻ đang khẳng định mình ở V-League. Trong danh sách 26 cầu thủ ban đầu, có 7 người từng góp mặt tại ASIAD, gồm thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt cùng Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đây là nhóm cầu thủ đã có trải nghiệm thi đấu quốc tế, tạo nền tảng để ban huấn luyện xây dựng bộ khung tương đối ổn định. Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và vào tứ kết trước khi dừng bước sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Những trải nghiệm ấy giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn yêu cầu về tốc độ, thể lực và khả năng tổ chức khi đối đầu các đội bóng có trình độ cao.

Williams Minh Hoàng là nhân tố có khả năng gây đột biến ở tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Một điểm đáng chú ý khác là sự góp mặt của hai cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Cả hai từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó có thêm kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao hơn. Khi trở lại U23 Việt Nam, họ được kỳ vọng tạo thêm phương án cho hàng công, đặc biệt ở khả năng di chuyển, phối hợp và khai thác khoảng trống.

Dù vậy, U23 Việt Nam vừa phải điều chỉnh nhân sự khi Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn rút lui vì chấn thương. Cao Hoàng Minh (HAGL) và Nguyễn Đức Phú (Công an TPHCM) được triệu tập thay thế. Cả hai đều sinh năm 2003, có sở trường ở tuyến giữa. Đáng chú ý, Đức Phú từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, có thể chơi tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ phòng ngự. Sự bổ sung này giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn về khả năng tranh chấp và thu hồi bóng.

Gia Lai Cup 2026 có sự tham dự của 4 đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore, thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 10 đến 14-11. Sau cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 10-11, đội chủ nhà lần lượt gặp Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11.

GIA MINH