Bóng đá trong nước

AFF không chấp thuận cho đội Công an TPHCM tiếp Buriram United trên sân Thống Nhất

SGGPO

Trước đề nghị của CLB Công an TPHCM về việc trở về sân Thống Nhất thi đấu từ ngày 18-11 qua cuộc tiếp đón Buriram United (Thái Lan) tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026-2027, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã không chấp thuận.

CLB Công an TPHCM tiếp tục thi đấu trên sân Bình Dương trong cuộc tiếp đón Buriram United vào ngày 18-11 tới. Ảnh: DUY ANH
CLB Công an TPHCM tiếp tục thi đấu trên sân Bình Dương trong cuộc tiếp đón Buriram United vào ngày 18-11 tới. Ảnh: DUY ANH

Nguyên nhân chính là điều kiện của sân Thống Nhất hiện tại chưa đủ để tổ chức trận đấu. Theo văn bản phản hồi của AFF, đơn vị tổ chức giải đấu, AFF ghi nhận mong muốn của CLB về việc tổ chức tất cả các trận sân nhà tại sân vận động Thống Nhất, cũng như cam kết của CLB về việc hoàn thành các hạng mục còn tồn đọng trước ngày 11-11. Tuy nhiên, AFF cho biết đặt an toàn của tất cả các bên liên quan lên ưu tiên hàng đầu, và chưa thể tổ chức trận đấu tại sân Thống Nhất khi một số hạng mục chưa hoàn thiện.

Tiêu chuẩn để tổ chức 1 trận đấu quốc tế, trong khuôn khổ của AFF hay AFC là rất khắt khe. Nên trước việc còn một số hạng mục chưa hoàn thành ở sân Thống Nhất, việc AFF từ chối là điều không bất ngờ.

AFF cũng nhận định việc dự kiến xác nhận tình trạng sân vào ngày 11-11 là quá gấp, xét đến công tác hậu cần và phương án tổ chức phải hoàn tất trước trận đấu. Vì vậy, trận đấu này sẽ được tổ chức tại sân vận động Bình Dương theo đúng lịch trình và địa điểm đã sắp xếp ban đầu.

AFF vẫn tiến hành kiểm tra sân Thống Nhất vào ngày 11-11 theo kế hoạch, nhằm đánh giá khả năng đưa sân vào sử dụng từ tháng 12. Việc này phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn tồn đọng và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

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