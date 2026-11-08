Công an Hà Nội thắng kịch tính trước Công an TPHCM

Cuộc so tài tâm điểm giữa hai đội bóng cùng ngành Công an - những ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch mùa này - diễn ra vào tối ngày 7-11 trên sân Hàng Đẫy đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 2-1 nghiêng về CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Bộ ba Mauk, Alan và Artur tỏa sáng đem trận thắng kịch tính về cho CAHN. Ảnh: MINH HOÀNG

Người hùng của trận đấu là ngoại binh Alan với một cú đúp đẳng cấp vào lưới CLB Công an TPHCM mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà CAHN.

Ý thức được sức mạnh của đối phương, cả hai HLV đều tung ra sân lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu. Phía CAHN xuất phát với đội hình cực "khủng" gồm 4 ngoại binh, 2 cầu thủ Việt kiều và 5 tuyển thủ quốc gia. Bên kia chiến tuyến, đội khách Công an TPHCM không hề kém cạnh khi điền tên cả 4 ngoại binh cùng 3 cầu thủ nhập tịch vào đội hình xuất phát, hứa hẹn một màn đôi công rực lửa.

Đúng như dự đoán, tâm điểm của trận đấu thuộc về hàng công chất lượng của hai đội. Trái với lối đá tấn công cởi mở của đội khách, CAHN nhập cuộc có phần thận trọng hơn. Phải đến nửa sau của hiệp một, đội chủ nhà mới dần giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến, liên tục tổ chức các pha hãm thành nguy hiểm về phía cầu môn của thủ thành Patrick Lê Giang.

Mặc dù các mũi nhọn như Alan, Leo Artur và Đình Bắc hoạt động rất năng nổ, các pha lên bóng của CAHN vẫn vấp phải sự kháng cự kiên cường từ hàng thủ bọc lót kín kẽ của Công an TPHCM. Phút 40, cổ động viên đội khách được một phen thót tim khi Alan dứt điểm dội cột dọc, Mauk lao vào đá bồi tung lưới Lê Giang. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị trước đó.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng và cởi mở hơn. Thủ thành Nguyễn Filip phía CAHN đã phải làm việc vất vả với liên tiếp những pha trổ tài cứu thua xuất sắc. Thế bế tắc của trận đấu rốt cuộc cũng bị phá vỡ ở phút 58. Từ một tình huống hãm thành sắc nét, Alan có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm cận thành gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho CAHN.

Các cầu thủ Công an TPHCM có nhiều thời điểm thi đấu lấn lướt trước đội chủ nhà, tiếc là không có điểm rời sân. Ảnh: MINH HOÀNG

Niềm vui của đội chủ nhà không dài khi đội khách lập tức dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Chỉ 2 phút sau bàn thua, tiền đạo Kevin bị thủ môn Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền 11m, Williams đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để đánh bại Nguyễn Filip, quân bình tỷ số 1-1 cho Công an TPHCM.

Bàn gỡ giúp tinh thần của các cầu thủ khách lên rất cao. Họ liên tục gây sức ép nghẹt thở sang phần sân đối phương, đặc biệt là sau khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được tung vào sân để tăng cường hỏa lực. Phút 79, may mắn đã ngoảnh mặt với đội khách khi Cummings đánh đầu dội cột dọc bật ra, và ngay sau đó cú đá bồi của Tiến Linh cũng đi không chính xác.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Công an TPHCM đã phải trả giá đắt. Phút 82, bộ ba ngoại binh Artur, Mauk và Alan có pha phối hợp đẹp mắt. Alan kết thúc bằng cú đánh đầu hiểm hóc, một lần nữa đánh bại thủ thành Lê Giang để ấn định chiến thắng sát nút 2-1 cho CAHN.

Với trận thắng kịch tính này, thầy trò HLV Alexandre Polking đã giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó chính thức vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng.

QUỐC CƯỜNG