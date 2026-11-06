Đồng Nai và giới hạn cuối cùng

Đang trong giai đoạn có phong độ cực thấp khi chỉ 1 điểm sau 6 vòng đấu và chưa ghi được bàn thắng nào, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đang đối diện với áp lực rất lớn trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 7 vào ngày 6-11. Trận đấu mà họ chỉ có con đường phải thắng.

CLB Đồng Nai vẫn đang "chìm" ở cuối bảng. Ảnh: VPF

Chuyến hành quân đến sân Lạch Tray vừa qua Đồng Nai ấp ủ hy vọng có điểm, dù chỉ 1, để cải thiện điểm số. Nhưng trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Hải Phòng đã tiếp tục nhấn chìm đội tân binh này ở cuối bảng, dù trận đấu ấy họ có sự trở lại của Văn Sơn và Tấn Sinh.

Trận gặp SHB Đà Nẵng vào ngày 6-11 cũng lại nhen nhóm hy vọng cho Đồng Nai khi đối thủ vốn không có thực lực mạnh. Nhưng qua những trận gần đây, nhất là trước những đối thủ vốn cũng được đánh giá “đồng cân đồng lạng”, Đồng Nai đã không thể hiện được sức mạnh của đội bóng tập hợp nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Lúc này, chắc hẳn HLV Nguyễn Việt Thắng không còn khái niệm “V-League không khốc liệt”.

Đấu trường V-League hoàn toàn khác với giải hạng Nhất mà Đồng Nai (Bình Phước trước đó) thắng như chẻ tre bởi ít đội có tham vọng thăng hạng và không đầu tư mạnh về lực lượng. Còn V-League đều là những đội “nanh vuốt” và ngay những vòng đầu tiên Đồng Nai đã va vấp những cú đáng nhớ.

SHB Đà Nẵng gây bất ngờ qua hai trận thắng liên tiếp trước Hà Nội FC và Công an TPHCM. Ảnh: VPF

Gặp SHB Đà Nẵng có thể cũng là giới hạn cuối cùng mà lãnh đạo đội Đồng Nai dành cho ê-kíp trong Ban huấn luyện đội bóng này. Quãng thời gian nghỉ gần 3 tuần rất đẹp để có những điều chỉnh ở khu kỹ thuật nếu họ làm mạnh tay nhằm hy vọng tìm “luồng gió mới”.

Liệu HLV Nguyễn Việt Thắng cùng các học trò sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, nhất là Đà Nẵng cũng thuộc nhóm đội không có thực lực mạnh? Nhưng nên nhớ, cái mà thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đang sở hữu là tinh thần thi đấu cùng phong độ rất tốt.

Đội bóng sông Hàn vừa có 2 chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 1-0 trước các đối thủ rất mạnh là Hà Nội và Công an TPHCM. Đáng chú ý, trận thắng Công an TPHCM ngay trên sân Bình Dương với pha lập công của Matias Fracchia.

Dự đoán: 1-0

Tin liên quan CLB Công an TPHCM hy vọng sớm trở về sân Thống Nhất trong tháng này

QUỐC CƯỜNG