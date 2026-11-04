CLB Công an TPHCM hy vọng sớm trở về sân Thống Nhất trong tháng này

Theo kế hoạch, sân Thống Nhất sẽ hoàn tất việc sửa chữa vào cuối tháng 3-2027, nhưng một số hạng mục quan trọng, trong đó có mặt cỏ và hệ thống chiếu sáng hoàn thành sớm vào tháng 11. Vì thế, CLB Công an TPHCM cũng hy vọng trở lại thi đấu trên sân này trong thời gian trên.

CLB Công an TPHCM hiện đang chọn Bình Dương làm sân nhà. Ảnh: VPF

Sân Thống Nhất vốn được đưa vào nâng cấp, sửa chữa từ tháng 3-2026 với thời gian dự kiến 1 năm. Trong thời gian đó, CLB Công an TPHCM đã chọn Bình Dương làm sân nhà từ cuối mùa bóng 2025-2026 đến nay. Đội nữ TPHCM I và II cũng chọn sân Thành Long và Ngãi Giao làm sân nhà ở giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý 1 năm 2027. Tuy nhiên, nhằm phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc 2026, các hạng mục quan trọng sẽ hoàn thành trước ngày 20-11. Sân Thống Nhất sẽ tổ chức môn điền kinh diễn ra từ ngày 22-11 đến ngày 1-12. Các hạng mục quan trọng như đường chạy điền kinh, mặt cỏ và dàn đèn chiếu sáng sẽ phải hoàn tất trước khi môn thi đấu này được tiến hành.

Chính vì thế mà CLB Công an TPHCM cũng dự kiến quay lại sân Thống Nhất trong thời điểm này. Tiến Linh và các đồng đội hy vọng sẽ trở lại mặt sân quen thuộc này ở trận đấu gặp Buriram vào lúc 19g30 ngày 18-11 ở Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Việc đổi sân còn chờ quyết định từ LĐBĐ Đông Nam Á sau khi tiến hành kiểm tra mặt cỏ, đèn chiếu sáng cùng các phòng chức năng ở sân Thống Nhất sau khi sửa chữa. Hiện tại, một số hạng mục còn ngổn ngang.

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