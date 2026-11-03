Bóng đá trong nước

Lịch thi đấu V-League 2026-2027 nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh

SGGPO

Trước việc LĐBĐ châu Á thông báo lùi lịch thi đấu ASIAN Cup 2027 sang cuối năm 2027, kế hoạch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp 2026-2027 vào đầu năm 2027 có thể sẽ được công ty VPF điều chỉnh lại. Việc điều chỉnh bao gồm cả V-League lẫn giải hạng Nhất.

Lịch thi đấu giai đoạn lượt về V-League có thể sẽ được điều chỉnh đá sớm hơn sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn. Ảnh: VPF
Lịch thi đấu giai đoạn lượt về V-League có thể sẽ được điều chỉnh đá sớm hơn sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn. Ảnh: VPF

Theo lịch thi đấu hiện tại, V-League sẽ tạm nghỉ từ ngày 26-12-2026 đến hết ngày 11-2-2027 để nhường thời gian cho đội tuyển quốc gia tham dự AFC Asian Cup 2027 và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Từ vòng 14 (đầu giai đoạn hai), Ban tổ chức mới chọn thi đấu vào tháng 2 nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.

Nhưng trước tình hình suốt tháng 1-2027 đội tuyển Việt Nam không đá Asian Cup 2027 vì giải bị hoãn đến cuối năm, khả năng VPF sẽ đôn các trận đấu ở đầu giai đoạn hai lên thi đấu vào tháng 1 để tránh mật độ thi đấu của các đội sẽ dày đặc từ sau kỳ nghỉ tết, nhất là vào khoảng tháng 3 và 4.

Theo phương án đang được xem xét, các giải đấu có thể được tổ chức với mật độ trung bình 1 vòng đấu/tuần. Đây được đánh giá là phương án phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, truyền hình cũng như các hoạt động thương mại, truyền thông của giải đấu.

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V-League 2026-2027 khả năng sẽ kết thúc sớm hơn 2 tuần so với lịch ban đầu. Ảnh: VPF

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch thi đấu, Công ty VPF cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thời gian đăng ký, thay thế, bổ sung cầu thủ giữa mùa giải 2026-2027 cho phù hợp với kế hoạch tổ chức mới.

Việc điều chỉnh lịch thi đấu có thể giúp mùa giải 2026-2027 kết thúc sớm hơn khoảng 2 tuần so với kế hoạch ban đầu. Hiện Công ty VPF đang hoàn thiện và sớm trình phương án điều chỉnh lịch thi đấu các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 đến VFF.

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