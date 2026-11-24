Với trận thua mới nhất 1-4 trước Leeds, HLV trưởng Chelsea - Xabi Alonso vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng từ giới mộ điệu và phía trước nhà cầm quân người Tây Ban Nha là thách thức đầy khó khăn.

HLV Alonso (Ảnh: THX)

Hóa ra, công việc tại Chelsea không đơn giản. Đến thời điểm này, Chelsea dưới thời của ông thầy người Tây Ban Nha đã chịu đến 5 trận thua ở đấu trường Premier League. Trên bảng xếp hạng Premier League, Chelsea của Alonso thứ 8 với 16 điểm sau 11 vòng.

Với một đội bóng không phải thi đấu ở đấu trường quốc tế, chỉ tập trung tranh tài ở Premier League và các cúp quốc nội như Chelsea, mọi thứ kém xa kỳ vọng. Đặc biệt khi Chelsea đang được dẫn dắt bởi HLV Alonso, một sự kết hợp tưởng chừng rất phù hợp.

Những chiến thắng với nhiều bàn thắng trong giai đoạn đầu mùa, trước Fulham (3-2), Brighton (4-3) và Bournemouth (5-1), cùng việc bộ 3 Joao Pedro, Morgan Rogers, Cole Palmer liên tục tỏa sáng khiến người ta nghĩ rằng Chelsea “đã ổn”.

Nhưng không, xuyên suốt 11 trận đấu, vấn đề vẫn luôn hiện hữu ở đó, Chelsea thiếu ý tưởng khi kiểm soát bóng, khả năng hỗ trợ phòng thủ của hàng tiền vệ rất thụ động, hàng hậu vệ liên tục bị mắc sai lầm cá nhân và hệ thống dù có thay nhân tố nào vào sân cũng pressing thiếu ấn tượng.

Hiện tại, dù chuẩn bị bước vào giai đoạn Giáng Sinh và đầu năm mới với lịch đấu dày đặc và khắc nghiệt, Chelsea không những chưa cải thiện được các vấn đề mà càng lúc càng đối mặt với nhiều thách thức khó khăn khác.

Hàng công sau một giai đoạn thăng hoa, giờ đây bắt đầu chững lại. Chelsea chỉ ghi 4 bàn sau 4 trận đấu gần đây, hệ quả là họ đã thua 3 trong số 4 trận đấu này. Trong trận thua Leeds, Palmer chơi rất kém dù không phải thi đấu cùng tuyển Anh trong dịp FIFA days tháng 11.

Estevao cũng tỏ ra mong manh và bế tắc trên hàng công dù được tung vào sân ngay từ đầu. Nghĩa là, trong 4 trận đấu gần đây, hàng công với niềm tự hào thường xuyên ghi bàn cũng không còn là chỗ dựa cho Alonso.

Ở hàng tiền vệ, Caicedo vẫn là điểm tựa tin cậy nhưng anh lại hay chấn thương. Việc anh bị thay ra ngay từ phút thứ 22 khiến Chelsea đánh mất thế trận. Đối phương thường xuyên tịnh tiến bóng vào khu giữa sân và 1/3 cuối sân Chelsea mà không gặp vấn đề.

Henderson dù chơi khá tốt trong vài trận đấu trước đó, đặc biệt trong trận thắng đậm trước Bournemouth, vẫn cho thấy anh đã luống tuổi, không thích hợp đá ở vị trí che chắn và tranh chấp bóng vốn cần nhiều thể lực. Ở vị trí này, khi Caicedo dính chấn thương, một mình Lavia là chưa đủ.

Ở hàng phòng thủ, đã đến lúc Chelsea thay đổi nhân sự, không chỉ 1 mà có thể 2-3 vị trí. Fofana tưởng như là chỗ dựa cho hàng hậu vệ lại hay mắc sai sót, thậm chí chuyền bóng cũng không chính xác.

Riêng với bản thân HLV Alonso, ông cũng chưa thể thuyết phục được giới mộ điệu, khả năng ứng biến khá chậm khi đội bị dẫn bàn, dẫn đến việc thay người thiếu thuyết phục. Rõ ràng, Alonso còn phải làm rất nhiều nếu muốn tìm về thời hoàng kim ở Leverkusen.

Đ.Hg.