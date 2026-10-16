Joao Pedro: Cỗ máy ghi bàn và kẻ hiếu thắng của Chelsea

Hậu vệ người Hà Lan - Jorrel Hato đã hết lời ca ngợi người đồng đội ở Chelsea, tiền đạo Joao Pedro (Brazil), mô tả anh là mẫu người luôn mang tính cạnh tranh lớn, ngay cả trong các buổi tập thường ngày.

Pedro là tay săn bàn hàng đầu trong màu áo xanh Chelsea (Ảnh: THX/AFP)

Joao Pedro đang là cầu thủ góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất Premier League mùa giải 2026-2027 tính đến thời điểm hiện tại, với 8 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng, bao gồm 5 pha lập công và 3 đường kiến tạo.

Đó là tin vui với Chelsea, đặc biệt khi tiền đạo người Brazil vừa kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong chiến thắng đậm 5-1 trước Bournemouth tại Stamford Bridge hôm thứ Bảy tuần trước (10/10). Anh còn đánh dấu màn trở lại bằng một cú đúp bàn thắng.

Trước đó, Joao Pedro gặp vấn đề ở đầu gối ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, buộc anh phải rút lui khỏi nhiệm vụ cùng tuyển Brazil để tập trung hồi phục. Nhìn vào màn trình diễn trước Bournemouth, quyết định này rõ ràng đã mang lại kết quả tích cực cho cả anh lẫn Chelsea.

Từng bị cựu HLV Enzo Maresca hoài nghi về khả năng ghi 20 bàn mỗi mùa, Joao Pedro giờ đây đang chứng minh giá trị bằng những màn trình diễn ấn tượng. Anh cũng nhận được sự đánh giá cao từ các đồng đội, không chỉ về chuyên môn mà còn ở tinh thần thi đấu trong những buổi tập.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Jorrel Hato được yêu cầu chọn 4 cầu thủ, bao gồm những người đang và từng khoác áo Chelsea, để cùng anh tạo thành đội hình 5 người. Hato lựa chọn Petr Cech trong khung thành, Eden Hazard bên cánh trái, Estevao Willian bên cánh phải và không bất ngờ khi Joao Pedro đảm nhiệm vị trí tiền đạo.

“Cậu ấy rất hiếu thắng”, Hato chia sẻ với truyền thông Premier League khi được hỏi về điều mà người hâm mộ có thể chưa biết về Joao Pedro trên sân tập Chelsea. “Ngay cả trong những trận đấu 5 người, cậu ấy cũng luôn muốn giành chiến thắng. Và khi chúng tôi thắng, mọi người sẽ nhận ra điều đó”, hậu vệ 20 tuổi người Rotterdam, đã có 4 lần ra sân cho Chelsea mùa này, cho biết.

Với tinh thần cạnh tranh ấy, có lẽ Joao Pedro chẳng mấy vui vẻ khi không nằm trong đội giành chiến thắng ở một buổi tập gần đây. Trong khi đó, Hato lại có dịp tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng Romeo Lavia và Cole Palmer.

“Joao phối hợp rất tốt. Cậu ấy có thể rê bóng vượt qua đối thủ và ghi bàn”, Hato nói thêm về những phẩm chất mà tiền đạo người Brazil mang đến cho đội bóng Tây London. “Nhưng điều quan trọng nhất, theo tôi, là cậu ấy biết cách ghi bàn. Joao chính là tiền đạo mà tôi lựa chọn”.

Phong độ thăng hoa của Joao Pedro cũng đồng nghĩa với việc cơ hội ra sân của các tiền đạo còn lại ngày càng hạn chế. Trong bối cảnh Chelsea không tham dự đấu trường châu Âu mùa này, HLV Xabi Alonso không cần phải xoay vòng đội hình quá nhiều, khiến những cầu thủ dự bị khó có cơ hội thể hiện bản thân.

Danny Welbeck vẫn được trao cơ hội tại Carabao Cup và thỉnh thoảng góp mặt ở Premier League. Tuy nhiên, Emmanuel Emegha lại chưa có trận ra mắt chính thức trong màu áo Chelsea.

Hiện vẫn chưa rõ Emegha đã hoàn toàn bình phục và đạt thể trạng tốt nhất hay chưa, dù anh đã xuất hiện trên sân tập sau kỳ nghỉ quốc tế. Kể từ lần có tên trên băng ghế dự bị trong chiến thắng trước Luton Town ở vòng 2 Carabao Cup hôm 27/8, cựu tiền đạo Strasbourg vẫn chưa góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Chelsea.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, Xabi Alonso từng nhấn mạnh rằng Emegha cùng các cầu thủ trẻ khác cần phải kiên nhẫn, đồng thời khẳng định tiền đạo này sẽ được trao thêm cơ hội trong thời gian tới.

Dẫu vậy, thực tế cho thấy Emegha hiện chỉ là lựa chọn thứ ba trên hàng công Chelsea. Tương tự Marc Guiu ở mùa giải trước, anh sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn, duy trì sự sẵn sàng và chờ đợi những cơ hội ít ỏi có thể xuất hiện.

Đáng tiếc, chuyến làm khách trước Everton vào ngày mai (17/10) có lẽ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để Emegha có màn ra mắt được mong đợi.

Đ.Hg.