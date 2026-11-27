Tại chảo lửa City Ground, Chelsea không chỉ đối mặt với một đối thủ “ngổ ngáo” mà còn phải chạm trán người cũ Liam Delap - biểu tượng cay đắng cho chính sách chuyển nhượng xáo trộn tàn phá bản sắc của The Blues.

Liam Delap và "vòng xoáy xoay tua" tàn phá Stamford Bridge

Hè 2025, Liam Delap cập bến Stamford Bridge và từng được cựu HLV Enzo Maresca tán dương là "Harry Kane tiếp theo". Nhưng chỉ sau một mùa giải thảm họa với 1 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh, 1 thẻ đỏ ngớ ngẩn và 1 chấn thương gân kheo nặng, tiền đạo người Anh bị bán tống bán tháo sang Nottingham Forest với giá 50 triệu bảng.

Dù Chelsea thu về khoản tiền chuyển nhượng không nhỏ, thương vụ này bóc trần sai lầm có hệ thống trong khâu mua sắm của thượng tầng The Blues. Delap chỉ là một quân cờ trong vòng xoáy xáo trộn lực lượng không hồi kết dưới thời ban lãnh đạo mới suốt 4 năm qua.

Delap (phải) trong màu áo Chelsea ở chuyến tập huấn đầu mùa trước khi bị bán. Ảnh THX

Alejandro Garnacho - bản hợp đồng 40 triệu bảng năm ngoái - đang vật vờ dưới dạng cho mượn tại Aston Villa. Trong số 12 cầu thủ cập bến ở mùa giải 2024-25, chỉ còn vỏn vẹn 3 người sót lại. Nhìn rộng hơn, Moises Caicedo, Romeo Lavia và Cole Palmer là những cái tên hiếm hoi còn bám trụ từ đợt chiêu mộ các tài năng trên ồ ạt mùa 2023-24.

Việc thay máu liên tục khiến Chelsea hoàn toàn mất đi bản sắc. Thủ quân Reece James hiện là cầu thủ đội một duy nhất còn tồn tại từ kỷ nguyên Roman Abramovich. Sự đứt gãy thế hệ khiến sợi dây liên kết giữa người hâm mộ và các cầu thủ trên sân Stamford Bridge trở nên vô cùng mong manh.

Khủng hoảng phòng thay đồ và chuỗi phong độ báo động

Sự thiếu ổn định về mặt nhân sự đang trực tiếp tác động tiêu cực đến kỷ luật nội bộ. Thất bại tủi hổ 1-4 ngay trên sân nhà trước Leeds United ở vòng 11 đã phơi bày toàn bộ sự bất ổn. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, ngôi sao Cole Palmer - người đang sa sút phong độ trầm trọng - đã xảy ra tranh cãi gay gắt với tiền đạo Joao Pedro còn nhân viên hỗ trợ cầu thủ Willie Isa vì từ chối tiến về phía khán đài tri ân người hâm mộ.

Chưa dừng lại ở đó, bầu không khí tại Chelsea tiếp tục bị u ám bởi bê bối của Wesley Fofana. Trung vệ trị giá 75 triệu bảng vừa phải lên tiếng xin lỗi công khai sau khi tự ý tham gia buổi phỏng vấn với một YouTuber người Pháp mà chưa có sự đồng ý của CLB. Trong cuộc trò chuyện, Fofana thừa nhận từng suýt giải nghệ nếu người đại diện không nhắc nhở về khoản tiền khổng lồ còn lại trong hợp đồng.

Trên sân, thảm họa phòng ngự đang khiến Chelsea trả giá đắt. Đội bóng của Xabi Alonso đã để thủng lưới tới 20 bàn sau 11 vòng đấu, tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 5 thất bại. Các trận đấu của Chelsea mùa này chứng kiến tới 40 bàn thắng (20 bàn thắng, 20 bàn thua) - chạm mốc 20 bàn thắng và 20 bàn thua sớm nhất sau 11 trận của The Blues kể từ mùa giải 1960-61.

Đội Hình Dự Kiến

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap



Chelsea: Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Henderson, Lavia; Neto, Palmer, Rogers; Emegha

Chuyến đi “lành ít dữ nhiều” đến City Ground

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest của HLV Oliver Glasner cũng đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Thất bại 0-2 trên sân Bournemouth tuần trước đẩy họ xuống vị trí thứ 17, chỉ nhỉnh hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Dù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.99 ở trận gặp Bournemouth, Forest vẫn không thể ghi bàn và trở thành đội bóng bị tịt ngòi nhiều trận nhất Ngoại Hạng Anh mùa này (6 trận).

Tuy nhiên, City Ground vẫn là điểm tựa tinh thần cực lớn. Ở trận sân nhà gần nhất, Forest từng đè bẹp Man City với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp rực sáng của chính Liam Delap và pha lập công của Jair Cunha. Tháng 5 vừa qua, Forest cũng từng đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Nếu giành chiến thắng vào rạng sáng Thứ Bảy, Forest sẽ có lần đầu tiên thắng 2 trận liên tiếp trước Chelsea tại giải VĐQG kể từ năm 1979.

Chelsea bước vào trận đấu này với danh sách chấn thương kéo dài. Tiền đạo chủ lực Joao Pedro vắng mặt trận thứ 5 liên tiếp. Hàng thủ The Blues nát vụn khi Maxence Lacroix, Reece James, Jorrel Hato và Jamie Gittens đều dính chấn thương, trong khi khả năng ra sân của tiền vệ trụ cột Caicedo còn bỏ ngỏ sau khi rời sân sớm ở trận thua Leeds. Phía Forest, HLV Oliver Glasner không có sự phục vụ của Callum Hudson-Odoi, Nicolas Dominguez và Savona.

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