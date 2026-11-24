Hành động của Man United không thể làm thay đổi kết quả trận đấu, nhưng việc nộp đơn kháng án lên Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) có thể hủy bỏ chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà trung vệ trẻ Leny Yoro phải nhận ở phút thứ 8.

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Bước ngoặt của trận đại chiến Liverpool - Man United diễn ra ngay từ sớm khi Leny Yoro va chạm với tiền đạo Alexander Isak bên phía Liverpool ở ngay bên ngoài vòng cấm. Trọng tài chính đã không ngần ngại rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi trung vệ người Pháp khỏi sân vì cho rằng anh đã ngăn cản một “cơ hội ghi bàn rõ rệt”.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Man United. HLV Pochettino khẳng định đó hoàn toàn không phải là một tình huống phạm lỗi. Theo ông, Isak đã có một nhịp khống chế bóng quá dài, đẩy bóng đi vượt tầm kiểm soát và hướng thẳng về phía thủ thành Senne Lammens. Khi nhận thấy không thể theo kịp bóng, tiền đạo của Liverpool đã chủ động giảm tốc độ, chờ đợi sự va chạm từ Yoro để ngã xuống.

HLV Pochettino nhấn mạnh: "Leny chưa bao giờ có ý định phạm lỗi hay va chạm cố ý với Isak. Trận đấu đã hoàn toàn bị phá hỏng chỉ sau ít phút. Quyết định đó thật bất công và gây ra tổn thất quá lớn cho chúng tôi".

Không chỉ bất bình về chiếc thẻ đỏ của Yoro, HLV Pochettino còn chỉ ra sự vô lý trong công tác trọng tài khi công nghệ VAR đã bỏ qua một tình huống nghiêm trọng ở phút thứ 6, chỉ 2 phút trước thảm họa của Yoro. Ở pha bóng đó, trung vệ Jeremy Jacquet của Liverpool đã có hành vi phạm lỗi rõ ràng với Bryan Mbeumo trong vòng cấm, nhưng Quỷ đỏ lại không được hưởng quả phạt đền.

"Nếu trọng tài thổi phạt đền cho Man United ở phút thứ 6, cục diện trận đấu đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Việc Jacquet phạm lỗi không bị xử lý, nhưng sai lầm nhỏ của chúng tôi lại bị trừng phạt bằng thẻ đỏ là điều không thể chấp nhận", Pochettino bức xúc.

Đồng quan điểm với người thầy của mình, tiền vệ Kobbie Mainoo không giấu được sự phẫn nộ khi trả lời phỏng vấn: "Không đời nào đó là một chiếc thẻ đỏ. Bóng đã nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn. Việc phải thi đấu thiếu người ngay tại Anfield khiến trận đấu trở nên khó khăn gấp 10 lần. Trận đấu đã bị tước đoạt khỏi tay chúng tôi bởi một quyết định sai lầm".

Mainoo cũng cay đắng thừa nhận thực tế cay đắng của Quỷ đỏ hiện tại: "Chúng tôi đang ở vị trí thấp nhất từ trước đến nay và sẽ chẳng có ai đến cứu chúng tôi cả. Toàn đội phải tự dựa vào nhau, tiếp tục chiến đấu để vượt qua giai đoạn tồi tệ này."

Nếu đơn kháng án không được chấp nhận, Leny Yoro sẽ phải nhận án treo giò 1 trận tại Premier League khi Man United tiếp đón Brentford tại Old Trafford vào cuối tuần. Mặc dù vậy, tài năng trẻ này vẫn đủ điều kiện thi đấu trong trận gặp Sporting Lisbon tại Champions League vào giữa tuần.

LONG KHANG