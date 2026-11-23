Khi khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal bị nới rộng thành 6 điểm và đối diện nguy cơ bị nới rộng thành 9 điểm sau cuộc đối đầu trực tiếp, hy vọng trở lại ngôi vương Premier League của Man City đang mờ dần.

Một mình Haaland là không đủ với Man City hiện tại. Ảnh THX

Tổn thương từ ngoài vào trong

Mặc dù các án phạt tài chính từ 114 cáo buộc vẫn đang treo lơ lửng, sự sa sút hiện tại của Man City lại đến từ những nguyên nhân thuần túy trên sân cỏ chứ không phải rắc rối ngoài hành lang pháp lý.

Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp đầu mùa, Man City trượt dài với chuỗi 4 trận chỉ biết hòa và thua (3 thất bại, 1 hòa). Kịch bản này mang nhiều nét tương đồng với đợt khủng hoảng của Liverpool ở mùa giải 2023-2024, khi những lỗ hổng chiến thuật vốn bị che lấp bởi các chiến thắng ban đầu đột ngột bùng phát. HLV Enzo Maresca vẫn chưa thể định hình bộ khung phòng ngự tối ưu, dẫn đến việc đội bóng trải qua 9 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới và nhận tới 26 bàn thua từ đầu mùa.

Việc HLV Maresca phải thực hiện tới 9 sự thay đổi người ngay sau hiệp một trong 9 trận gần đây là minh chứng cho sự lúng túng trong khâu tiếp cận trận đấu. Man City trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương trước các đợt phản công và đánh mất hoàn toàn khả năng kiểm soát thế trận ở tuyến giữa.

Kế đến, đội bóng đang phụ thuộc quá mức vào tài ghi bàn của Erling Haaland, trong khi hầu hết các nhân tố khác – ngoại trừ một vài điểm sáng hiếm hoi như Elliot Anderson, Iliman Ndiaye hay Rayan Cherki – đều sa sút phong độ cá nhân.

Bài học từ lịch sử

Sự suy thoái của Man City gợi nhớ đến bài học lịch sử tại Man United sau thời Sir Alex Ferguson hay Arsenal hậu Arsene Wenger. Việc thay thế một huyền thoại vĩ đại như Pep Guardiola chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với bất kỳ ai. Trên thực tế, mầm mống sa sút của Man City đã nảy mầm từ giai đoạn cuối triều đại Guardiola - thời điểm đội hình bắt đầu già cỗi và quá trình tái thiết bị trì hoãn.

Dù đã chi ra 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua và chạm mốc 900 triệu bảng sau 4 mùa cửa sổ chuyển nhượng, lực lượng mới của Man City vẫn thiếu đi sự kết nối và bản lĩnh đỉnh cao so với thế hệ ăn ba năm 2023. Khi những trụ cột như Rodri hay Bernardo Silva dần vắng bóng hoặc sa sút, tập thể đắt giá hiện tại tỏ ra lép vế về mặt hóa học đồng đội.

Lịch sử bóng đá Anh chứng minh rằng không có chu kỳ thành công nào tồn tại mãi mãi. Và với Manchester City, sự thoái trào của họ là hệ quả tự nhiên khi một đế chế chạm tới giới hạn của sự phát triển.

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