HLV Arteta. ẢNh THX

Quyết định này nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng vô tình làm rò rỉ các thông tin nhân sự nội bộ trước mỗi vòng đấu. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định cứng rắn này bắt nguồn từ sự cố liên quan đến tiền đạo cánh người Hy Lạp Christos Tzolis. Cầu thủ này đã dính chấn thương gân khoeo từ đầu tháng 10 và được xem là một nghi vấn lớn về khả năng ra sân trong cuộc chạm trán quan trọng với Liverpool hồi tháng 10. Tuy nhiên, những người chơi FPL tinh mắt đã phát hiện tài khoản cá nhân có tên "Tzatziki FC" của Tzolis bất ngờ chọn chính anh làm đội trưởng.

Hành động trong không gian ảo này đã vô tình phát đi tín hiệu rõ ràng rằng tuyển thủ Hy Lạp đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng đá chính. Điều này gián tiếp cảnh báo cho phía Liverpool về sự trở lại của Tzolis trước khi Arsenal ra thông báo chính thức. Chưa dừng lại ở đó, dữ liệu từ các trang mạng theo dõi FPL còn tiết lộ rằng Tzolis từng thực hiện các giao dịch chuyển nhượng loại bỏ chính anh, Ezri Konsa và Riccardo Calafiori khỏi đội hình ảo trước chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Hull.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách trên sân của Newcastle cuối tuần này, HLV Mikel Arteta tái khẳng định việc bảo mật lực lượng là nguyên tắc không thể thỏa hiệp. Ông chia sẻ: "Tính bảo mật là điều cốt lõi bởi nó gắn liền với sự tin tưởng và những gì toàn đội đang nỗ lực xây dựng. Đó phải được giữ như một bí mật tuyệt đối. Chúng tôi đã và đang áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo điều này không tái diễn".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí tiết lộ thêm rằng ngay cả các con của ông liên tục dò hỏi về đội hình ra sân mỗi tuần vì tò mò, nhưng ông tuyệt đối giữ kín và không bao giờ chia sẻ bất kỳ thông tin nào. Đối với Arteta, việc thắt chặt kỷ luật từ những chi tiết nhỏ nhất như trò chơi trực tuyến là bước đi bắt buộc để bảo vệ thành quả của tập thể.

Arsenal không phải là đội bóng duy nhất tại Premier League đối mặt với hiểm họa lộ tin qua trò chơi điện tử. Trước đó, Chelsea cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự trước trận đại chiến với Tottenham. Các “thám tử mạng” FPL đã phát hiện một loạt tài khoản được cho là của nhân viên Chelsea đồng loạt bán tiền đạo chủ lực Joao Pedro. Ngay lập tức, thông tin cầu thủ này phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi bị lan truyền rộng rãi trước khi CLB đưa ra thông báo chính thức.

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