HLV Xabi Alonso gặp rắc rối nội bộ trước khi tiếp đón Man United

HLV người Tây Ban Nha đang phải đối mặt với những bài toán quản trị phòng thay đồ. Từ sự cố rò rỉ thông tin lực lượng qua trò chơi trực tuyến cho đến nguy cơ đánh mất tài năng trẻ sáng giá Estevao.

Thông tin nội bộ bị “lộ” qua game trực tuyến

HLV Xabi Alonso vốn nổi tiếng là người cực kỳ kín kẽ về mặt thông tin đội hình trước mỗi trận đấu. Thậm chí hồi tháng 9, ông từ chối tiết lộ chấn thương của tiền đạo Joao Pedro ngay cả khi cầu thủ này đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, sự cẩn trọng ấy đã hoàn toàn bị phá hỏng trước trận derby gặp Tottenham.

Mặc dù trang chủ Chelsea không đưa ra thông báo nào, thông tin Joao Pedro vắng mặt đã tràn ngập trên mạng xã hội từ vài giờ trước giờ bóng lăn. Đầu tiên, các tài khoản soi kèo phát hiện tỷ lệ cược Chelsea ghi bàn và giành chiến thắng liên tục giảm từ 10 giờ sáng, cho thấy có biến động về tiền đạo.

Ngay sau đó, cộng đồng chơi game trực tuyến Fantasy Premier League (FPL) chỉ ra những dấu hiệu bất thường từ tài khoản của các nhân sự nội bộ Chelsea: Một HLV đội trẻ của Chelsea đã thực hiện “bán” Joao Pedro khỏi đội hình FPL. Một nhân viên thuộc ban huấn luyện đẩy chân sút người Brazil lên băng ghế dự bị. Một người thân của tiền vệ Morgan Rogers đã “bán” Joao Pedro để “mua” Nicolas Jackson.

Khi các bức ảnh chụp xe buýt của Chelsea cho thấy Joao Pedro không hội quân cùng toàn đội, bí mật chấn thương đùi của tiền đạo này đã bị phơi bày hoàn toàn trước khi danh sách ra sân chính thức được công bố.

Phát biểu sau thất bại 0-2 trước Tottenham, Alonso thừa nhận ông không chơi FPL nên hoàn toàn không hay biết về vụ rò rỉ này. Sự cố này gợi nhớ đến câu chuyện tại Aston Villa mùa giải 2020-21, khi các thành viên ban huấn luyện “bán” Jack Grealish trên FPL khiến HLV Dean Smith nổi giận và ban hành lệnh cấm cấm chơi FPL trong nội bộ.

Estevao không được ra sân dưới thời Xabi Alonso. Ảnh THX

Rắc rối của Estevao

Bên cạnh sự cố thông tin, HLV Xabi Alonso đang phải đối mặt với làn sóng bất mãn xung quanh cách ông sử dụng Estevao Willian. Sáu tháng trước, thần đồng 19 tuổi người Brazil còn được tung hô sau màn trình diễn rực rỡ với 5 bàn thắng sau 9 trận, bao gồm các pha lập công ấn tượng trước Liverpool, Ajax và Barcelona.

Tuy nhiên, vị thế của Estevao đã suy giảm nghiêm trọng khi anh mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 47 phút tại Premier League mùa này (chủ yếu từ các lần vào sân vài phút cuối trận). Tại trận thua Liverpool ở Carabao Cup, ngay cả khi Cole Palmer bị treo giò và Joao Pedro chấn thương, Alonso vẫn không tung Estevao vào sân một phút nào.

Trái lại, ông ưu tiên sử dụng Pedro Neto, Morgan Rogers hay Danny Welbeck. Quyết định này khiến các CĐV Chelsea có mặt tại Anfield giận dữ và liên tục hô vang tên Estevao như một động thái phản đối hướng về Alonso.

Giải thích về quyết định của mình, Alonso cho rằng bóng đá Anh đòi hỏi cường độ thể lực rất cao, trong khi Estevao vừa bình phục chấn thương gân kheo và chưa có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốc độ như Pedro Neto.

Dẫu vậy, việc ít được thi đấu đang khiến sự nghiệp của Estevao bị chững lại. Tài năng trẻ người Brazil được cho là đang cân nhắc tìm kiếm một bản hợp đồng cho mượn vào tháng 1 để được ra sân thường xuyên hơn.

Nếu không cải thiện thành tích trên sân cỏ, Xabi Alonso hoàn toàn có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin diện rộng ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea.

LONG KHANG