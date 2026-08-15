Chelsea thay đổi 4 quy tắc dưới thời của HLV Xabi Alonso

Sự xuất hiện của Xabi Alonso tại Chelsea đã châm ngòi cho một loạt thay đổi sâu rộng tại CLB - với việc Chủ sở hữu BlueCo phải điều chỉnh một số chính sách lâu đời. Sự thay đổi diễn và HLV người Tây Ban Nha đã nhanh chóng tạo dấu ấn riêng của mình tại CLB Tây London.

Chelsea trong chuyến du đấu tại Malaysia (Ảnh: THX)

Từ bỏ quy tắc “Chỉ tuyển cầu thủ dưới 25 tuổi”

Kể từ khi tiếp quản CLB, BlueCo phần lớn tuân thủ triết lý nghiêm ngặt về việc ký hợp đồng với các cầu thủ từ 25 tuổi trở xuống. Họ muốn xây dựng đội hình gồm có những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới, ký hợp đồng với họ trước khi đạt đến đỉnh cao phong độ và, lý tưởng nhất là, trước khi giá trị của họ tăng vọt.

Những người phát huy hết tiềm năng sẽ trở thành những cầu thủ chủ chốt ở trong đội 1, trong khi những người không đạt yêu cầu có thể được bán đi để thu về lợi nhuận - hoặc ít nhất là Chelsea sẽ không phải chịu tổn thất tài chính đáng kể.

Về lý thuyết, điều đó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, trên sân cỏ, chiến lược này khiến Chelsea trông thiếu kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo. Đội hình của họ trở nên đồng nhất: Có rất ít cầu thủ giàu kinh nghiệm đủ khả năng kiểm soát trận đấu khi mọi thứ bắt đầu diễn biến bất lợi, khi Chelsea có thói quen báo động là sụp đổ sau khi thủng lưới.

Alonso đã nhận ra vấn đề ngay lập tức và bắt tay vào giải quyết. Sau khi không thể chiêu mộ Granit Xhaka, Chelsea đã chuyển hướng sang Jordan Henderson (36 tuổi) và Danny Welbeck (35 tuổi), đồng thời ông chiêu mộ thêm Maxence Lacroix (26 tuổi), đầu tuần này, cả Pep Chavarria (28 tuổi) để tăng cường hàng phòng ngự.

Điều này thể hiện sự thay đổi đáng kể so với mô hình tuyển quân định hình nên kỷ nguyên BlueCo. Chelsea dường như nhận ra rằng là xây dựng một đội hình thành công cần nhiều hơn là đơn giản thu thập những tài năng trẻ tốt nhất hiện có. Kinh nghiệm, cá tính, sự cân bằng cũng rất quan trọng.

Quyền quản lý lớn hơn

Alonso được trao danh xưng “Nhà quản lý” thay vì “HLV trưởng” - một sự khác biệt tưởng chừng nhỏ nhưng lại có trọng lượng đáng kể tại Chelsea. Người cuối cùng đã giữ danh xưng “Nhà quản lý” tại Stamford Bridge là Jose Mourinho vào năm 2015.

Thoạt nhìn, chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính. Trên thực tế thì, thay đổi này mang tính biểu tượng cho chuyển biến rộng lớn hơn trong vai trò của Alonso. Không giống như những HLV tiền nhiệm, ông được kỳ vọng sẽ có tiếng nói lớn hơn trong việc ra quyết định của CLB, với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân tập và ngày thi đấu.

Điều đó bao gồm việc có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong tuyển mộ và cả chuyển nhượng, tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng đội hình, và đóng vai trò quan trọng hơn trong việc định hướng bóng đá tổng thể. Thay vì chỉ đơn thuần là huấn luyện một đội hình được tập hợp bởi BLĐ Chelsea, Alonso dường như đã được trao một vị trí gần hơn với người đứng đầu.

Điều này đặc biệt rất đáng chú ý khi xét đến cách Chelsea hoạt động kể từ khi BlueCo tiếp quản. Chiến lược tuyển mộ cầu thủ của CLB theo truyền thống được thúc đẩy bởi hệ thống cấp bậc thể thao và một bộ phận tuyển trạch dựa trên dữ liệu khổng lồ, với HLV trưởng được kỳ vọng phải làm việc trong một cấu trúc phần lớn được thiết lập từ cấp trên.

Ngay cả những HLV có danh tiếng đáng kể, như Thomas Tuchel và cả Mauricio Pochettino, cũng không nhất thiết được trao quyền tự do tuyệt đối trong việc tuyển mộ cầu thủ (hoặc là chính Tuchel không thích như vậy).

Việc bổ nhiệm Alonso làm HLV cho thấy sự cân bằng đang thay đổi. Chelsea không từ bỏ cấu trúc rộng lớn hơn của mình, nhưng dường như có sự sẵn sàng hơn trong việc kết hợp bản năng và kinh nghiệm của HLV vào các quyết định quan trọng.

Thay đổi chiến thuật

Không chỉ những thay đổi sâu rộng mà Alonso đang thực hiện, ông còn chủ động thay đổi cách Chelsea bố trí đội hình trên sân. Kể từ khi Tuchel ra đi năm 2022, Chelsea hầu như luôn sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng dường như sự cam kết đó đang dần được nới lỏng dưới thời Alonso.

Cựu tiền vệ Liverpool đang áp dụng một hệ thống linh hoạt hơn cả, với việc Chelsea dường như đang chuẩn bị hoạt động với sơ đồ 3 hậu vệ trong mùa giải này. Sau khi bố trí đội hình theo sơ đồ 4-2-3-1 trong giai đoạn tiền mùa giải, Alonso đã chuyển sang chơi sơ đồ 3-4-2-1 ở trong 2 trận đấu gần đây nhất của Chelsea, gặp AC Milan và Johor Darul Ta'zim.

Với việc Alonso ưa thích sơ đồ 3 hậu vệ thời gian còn dẫn dắt Real Sociedad và Bayer Leverkusen - cũng như những nỗ lực áp dụng sơ đồ này tại Real Madrid - sự thay đổi chiến thuật này không có gì đáng ngạc nhiên và các báo cáo cho rằng các cầu thủ Chelsea đã phản ứng tích cực với lối chơi tự do hơn mà HLV mới yêu cầu.

Việc tuyển quân của Chelsea cũng cung cấp một manh mối quan trọng khác nữa, khi CLB chiêu mộ các cầu thủ chạy cánh (có thể gọi nôm na là biên thủ) - Marco Palestra và Pep Chavarria - thay vì các hậu vệ biên truyền thống.

Còn sự xuất hiện đình đám của Morgan Rogers là một dấu hiệu khác cho thấy Chelsea đang lên kế hoạch chơi với 2 tiền vệ tấn công số 10 - một đặc điểm nổi bật khác của sơ đồ 3-4-2-1, với Rogers và Cole Palmer hoạt động phía sau tiền đạo, thay là vì chỉ dựa vào 1 tiền vệ tấn công duy nhất.

Điều này thể hiện sự tin tưởng mà BLĐ Chelsea dành cho Alonso, khi CLB bộ sẵn sàng dành một phần đáng kể ngân sách chuyển nhượng cho những cầu thủ mà nếu Alonso ra đi, có thể bị người kế nhiệm coi là dư thừa và thanh lý.

Yêu cầu về thể lực

Alonso đã không mất nhiều thời gian để làm rõ kỳ vọng của mình: Cường độ thi đấu là điều bắt buộc tại Chelsea. HLV người Tây Ban Nha tuyên bố rằng - việc pressing cường độ cao và chạy phục hồi là “bắt buộc” đối với mọi cầu thủ, cảnh báo rằng bất kỳ ai không thể đáp ứng được yêu cầu của bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ không được ra sân.

“Chúng ta cần năng lượng tốt. Chúng ta cần chạy. Chúng ta cần làm việc chăm chỉ. Chúng ta cần những hy sinh bắt buộc ở trong mỗi trận đấu tại Ngoại hạng Anh”, ông nói “Để thắng mỗi trận đấu, điều đó sẽ rất khó khăn. Chúng ta cần chuẩn bị cho điều đó. Chúng ta sẽ thấy”.

Những lời nói đó đã được chứng minh bằng việc Chelsea chiêu mộ thêm cầu thủ. Rogers, Lacroix, Palestra và Chavarria đều là những cầu thủ mạnh mẽ, giàu năng lượng, có khả năng di chuyển quãng đường dài với cường độ cao, mang lại cho Alonso thể lực cần thiết để áp đặt lối chơi của mình.

Việc nhấn mạnh vào thể lực đặc biệt đáng chú ý khi xét đến một số điểm yếu của Chelsea trong những mùa giải gần đây. The Blues thường tỏ ra dễ bị tổn thương khi trận đấu trở nên căng thẳng, thiếu năng lượng và sự quyết liệt cần thiết để duy trì lối chơi pressing cường độ cao hoặc nhanh chóng phục hồi khi mất quyền kiểm soát bóng.

Alonso rõ ràng quyết tâm thay đổi. Chelsea dưới sự dẫn dắt của ông sẽ được kỳ vọng phải chạy, gây sức ép và cạnh tranh không ngừng nghỉ, với những yêu cầu về thể lực trong lối chơi bóng đá của ông trở nên quan trọng không kém gì kỹ thuật.

Đối với những cầu thủ không thể hoặc là không muốn đáp ứng tiêu chuẩn đó, thông điệp từ HLV trưởng mới đã rất rõ ràng: Sẽ không có chỗ đứng cho họ trong đội hình của Chelsea tại mùa giải 2026-2027

Đ.Hg.