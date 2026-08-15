ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tự tin so tài với Malaysia

Dù trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 16-8 nhưng sức hút của màn đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang “nóng” lên từng giờ.

Sức “nóng” các phòng vé góp phần giúp các cầu thủ Việt Nam lên tinh thần từ sự quan tâm của người hâm mộ. Minh chứng rõ nét nhất là toàn bộ số vé trong hai đợt mở bán trực tuyến đã bán hết chỉ sau chưa đầy 2 giờ.

Sự cuồng nhiệt và bầu không khí lễ hội mà các cổ động viên Việt Nam đang chuẩn bị chắc chắn là niềm ao ước của bất kỳ đội bóng nào, bao gồm cả Malaysia.

Phong độ tốt cùng khả năng càn lướt mạnh mẽ của cầu thủ Xuân Son (phải) (Ảnh: ANH KHOA)

Trong khi đó, truyền thông Malaysia đưa tin lượng vé phát hành cho trận lượt đi trên sân nhà của họ lại không “sốt” như kỳ vọng, bất chấp tính chất căng thẳng của một trận knock-out. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bớt phần nào áp lực bởi cổ động viên Malaysia vốn nổi tiếng tạo ra áp lực cực lớn từ các khán đài.

Hướng tới trận lượt đi trên sân khách vào ngày 16-8, tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng mạnh nhất cùng nhiều phương án nhân sự chất lượng. Sau thủ môn Đặng Văn Lâm, đến lượt cầu thủ chạy cánh trái Nguyễn Văn Vĩ đã bình phục chấn thương. Sự trở lại của Văn Vĩ không chỉ giúp hành lang trái thêm vững vàng mà còn tạo điều kiện cho HLV Kim Sang-sik linh hoạt kéo Đoàn Văn Hậu vào đá trung vệ lệch trái.

Sự cơ động của các tuyển thủ hiện tại khiến đối thủ rất khó “đọc vị” chiến thuật của tuyển Việt Nam. Thực tế tại vòng bảng đã chứng minh điều đó. Dù từng vận dụng cả 3 tiền đạo nhập tịch ở hai trận đầu tiên, nhưng đến trận gặp Indonesia, HLV Kim Sang-sik bất ngờ cất cả Nguyễn Xuân Son lẫn Hoàng Hên trên băng ghế dự bị nhưng vẫn giành chiến thắng.

Giờ đây, hàng tấn công của Việt Nam đang có nhiều lựa chọn đạt phong độ cao. Ông Kim Sang-sik có thể sử dụng bộ ba Xuân Son - Tài Lộc - Đình Bắc để gia tăng áp lực “dội bom” hoặc xoay tua sang “tam tấu” giàu tính kiểm soát như Đình Bắc - Hai Long - Tài Lộc.

Ở hệ thống phòng ngự, những cái tên như Tiến Anh, Thành Chung, Văn Hậu hay Bùi Hoàng Việt Anh đều đã sẵn sàng xuất phát. Kinh nghiệm, thể hình lý tưởng và phong độ ổn định của các trung vệ này là bệ phóng vững chắc trước khung thành của thủ môn Patrik Lê Giang.

Hai thách thức lớn nhất của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi sắp tới là yếu tố sân bãi và giờ giấc. Sân vận động tại Kuala Lumpur sử dụng mặt cỏ lá gừng - loại cỏ không quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam vốn quen đá trên sân cỏ lá kim tại V-League. Thêm vào đó, trận đấu diễn ra lúc 21 giờ (giờ địa phương), khung giờ mà nhiều người hâm mộ nói vui là “đá vào giờ đi ngủ”.

QUỐC CƯỜNG