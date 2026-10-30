Chelsea cần tìm lời giải cho khoảng trống Joao Pedro

HLV Xabi Alonso đang đối mặt với bài toán nan giải trên hàng công sau khi tiền đạo chủ lực Joao Pedro phải nghỉ “nhiều tuần” trong bối cảnh Chelsea đối mặt trước loạt trận khốc liệt sắp tới.

Chelsea vắng cùng lúc Pedro (trái) và Palmer. Ảnh THX

Khởi đầu mùa giải thăng hoa của Chelsea gắn liền với phong độ rực rỡ của Joao Pedro. Tiền đạo người Brazil đã ghi tới 5 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo chỉ sau 6 lần ra sân, trở thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, chấn thương đùi mắc phải trong buổi tập ngay trước cuộc đọ sức với Tottenham đã bắt buộc anh phải rời xa sân cỏ.

HLV Xabi Alonso xác nhận Joao Pedro sẽ phải nghỉ thi đấu "vài tuần" và nhiều khả năng chỉ có thể tái xuất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc anh tiếp tục lỡ hẹn với đợt hội quân của tuyển Brazil sau khi từng vắng mặt ở đợt tập trung trước vì chấn thương đầu gối.

Tầm quan trọng của Joao Pedro được chứng minh rõ nét nhất qua sự bất lực của Chelsea trong trận derby London. Thất bại 0-2 ngay tại Stamford Bridge đánh dấu lần đầu tiên sau 40 năm Chelsea để thua Tottenham trên sân nhà mà không ghi nổi một bàn thắng.

Trong trận đấu đó, thử nghiệm nhân sự của Alonso khi xếp Morgan Rogers đá tiền đạo ảo bên cạnh Cole Palmer đã hoàn toàn phá sản. Rogers thi đấu mờ nhạt và không thể tạo ra mối đe dọa thường thấy. Không có sự hiện diện của một trung phong thực thụ để làm tường và quấy rối hàng thủ đối phương, hàng công của Chelsea trở nên hoàn toàn thiếu sức sống.

Với việc Joao Pedro phải ngồi ngoài dài hạn, Alonso buộc phải nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế. Kinh nghiệm và duyên ghi bàn ở cúp nội địa của tiền đạo lão tướng 35 tuổi Danny Welbeck là lựa chọn khả dĩ nhất vào lúc này. Welbeck đã đá chính và ghi bàn trong cả hai trận đấu tại Carabao Cup mùa này (tổng cộng 3 bàn).

Trong khi đó, tân binh Emegha, chuyển đến từ Strasbourg vào mùa hè vẫn chưa thi đấu phút nào cho Chelsea do chấn thương. Với chiều cao 1m95 cùng tốc độ bùng nổ, Alonso xác nhận Emegha đã tập luyện tốt trong 10 ngày qua và sẵn sàng ra sân từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, cả 2 phương án nói trên đều “lấp chỗ trống” hơn là giải pháp. HLV Alonso khẳng định ông không loại trừ khả năng tiếp tục thử nghiệm các phương án không dùng trung phong thuần túy. Dù vậy, việc Cole Palmer bị treo giò khiến không gian sáng tạo của Chelsea bị thu hẹp đáng kể, đồng thời mở ra cơ hội ra sân nhiều hơn cho tài năng trẻ Estevao.

HLV Alonso thừa nhận Joao Pedro là nhân tố then chốt nhưng nhấn mạnh Chelsea phải học cách thích nghi và chiến đấu với những lực lượng hiện có. Thất bại trước Tottenham và cả trước Liverpool (ở Carabao) đã bắt đầu thổi bùng những hoài nghi từ phía cổ động viên. Trận đấu với Man United trên sân nhà cuối tuần này sẽ là câu trả lời về sự phụ thuộc Pedro lớn đến mức nào.

LONG KHANG