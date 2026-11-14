Pochettino ký hợp đồng 2,5 năm với HLV Man United

Man United đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV mới theo bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm, thay thế Michael Carrick vừa bị sa thải. Trước mắt, ông Pochettino vẫn làm 2 trận đấu với tuyển Mỹ vào cuối tuần này.

Quyết định bổ nhiệm Pochettino được đưa ra ngay sau khi ban lãnh đạo Man United chấm dứt hợp đồng với Michael Carrick. Dù xuất hiện những cái tên như Eddie Howe hay Julian Nagelsmann, ban lãnh đạo Quỷ đỏ chỉ tiến hành đàm phán duy nhất với cựu thuyền trưởng Tottenham và Chelsea.

Thượng tầng Old Trafford bị thuyết phục bởi cá tính, triết lý bóng đá tấn công cường độ cao cùng kỷ lục phát triển cầu thủ trẻ ấn tượng của ông, với kỳ vọng chiến lược gia người Argentina sẽ nhanh chóng tái thiết văn hóa chiến thắng và tạo dựng sự gắn kết trong phòng thay đồ.

Thương vụ này ghi nhận một thỏa thuận hợp tác đặc thù giữa Man United và Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer). Dù Pochettino đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Quỷ đỏ, ông vẫn tiếp tục dẫn dắt tuyển Mỹ hoàn thành hai trận tứ kết CONCACAF Nations League lượt đi và lượt về gặp Haiti (14 và 18-11).

Để giải phóng hợp đồng vốn kéo dài đến năm 2030 của Pochettino, Man United đã chi trả khoảng 10 triệu USD (tương đương 7,5 triệu bảng) cho US Soccer, cùng khoản phí bổ sung để giải phóng dàn trợ lý lâu năm của ông. Tổng giám đốc US Soccer, ông JT Batson, xác nhận số tiền đền bù này sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào hệ thống đào tạo trẻ, chương trình giáo dục HLV và công tác tìm kiếm nhà cầm quân mới.

Theo kế hoạch, Pochettino sẽ chính thức hội quân cùng Man United vào thứ Năm tuần sau (19-11), trước khi có trận ra mắt đầy thử thách gặp đại kình địch Liverpool tại Anfield vào ngày 22 -11.

Trong buổi họp báo tại Trung tâm huấn luyện quốc gia US Soccer ở Fayetteville, Georgia, Pochettino đã không giấu được sự xúc động. Nhà cầm quân 54 tuổi nhiều lần rơi lệ khi gửi lời cảm ơn tới các học trò, người hâm mộ và ban lãnh đạo US Soccer.

"Cơ hội được đại diện cho logo đội tuyển Mỹ là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Bóng đá là bóng đá, có những khía cạnh bạn không thể kiểm soát. Chúng tôi không vui vì phải chia tay, nhưng đó là điều hợp logic có thể xảy ra trong cuộc sống của một HLV, liên đoàn hay CLB”.

Dù thừa nhận việc chia tay tuyển Mỹ là một trong những quyết định khó khăn nhất sự nghiệp, nhưng cơ hội gia nhập Man United là điều "rất khó để từ chối". Pochettino thú nhận: “Tôi nghĩ đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Có những cơ hội hiếm hoi xuất hiện trong sự nghiệp như Manchester United. Khi thời cơ đến, thật khó để từ chối”.

Pochettino trở thành HLV chính thức thứ 8 của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào tháng 5 năm 2013. Thách thức dành cho ông là cực kỳ to lớn khi phải tiếp quản một tập thể rệu rã và chịu áp lực khổng lồ từ người hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Quỷ đỏ trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm qua khi chỉ giành được 1 chiến thắng và tích lũy vỏn vẹn 8 điểm sau 10 vòng đấu Premier League, ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng – nhóm xuống hạng. Tính trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ chỉ thắng 3 trong tổng số 15 trận đấu.

Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dặn tại Premier League và năng lực quản trị nhân sự của Pochettino được tin tưởng sẽ là chìa khóa mở ra triều đại mới, mang lại sự ổn định lâu dài cho Quỷ đỏ Manchester.

"Chúng tôi không nhận một dự án để được ghi nhớ mãi mãi hay để có một bức ảnh treo tại trung tâm huấn luyện. Yếu tố then chốt có thể tạo ra ảnh hưởng quyết định chính là con người. Tôi hy vọng sẽ làm được điều tương tự tại Man United”, Pochettino nói.

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