Tây Ban Nha nối dài chuỗi bất bại kỷ lục lên 43 trận

Nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận tại Bảng A3 của UEFA Nations League sau chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân của CH Séc, qua đó nâng chuỗi bất bại kỷ lục của họ lên con số 43 trận trên mọi đấu trường.

Sau khởi đầu khá trầm lắng tại Prague, Tây Ban Nha dần chiếm ưu thế với 2 tình huống dứt điểm từ Ferran Torres. Tiếp đó, Marc Cucurella và Dean Huijsen cũng tạo ra những pha bóng nguy hiểm, và bàn thắng mở tỷ số đáng lẽ đã đến ở phút 32. Từ một quả phạt góc của Cucurella, hậu vệ Pau Cubarsi bật cao đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang.

Nhưng chỉ 4 phút sau, Lukas Ambros để bóng chạm tay trong vòng cấm tạo điều kiện cho Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước, khi Alex Baena ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 39. Trước khi hiệp một khép lại, Tây Ban Nha suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-0, nhưng cú dứt điểm của Fabian Ruiz lại tìm đến cột dọc.

Sang hiệp 2, VAR một lần nữa từ chối bàn thắng của Tây Ban Nha khi pha lập công của Yeremy Pino không được công nhận. CH Séc nỗ lực phản kháng với cú đánh đầu chệch cột dọc của Ladislav Krejci và một tình huống suýt ghi bàn của David Zima. Sau mốc một giờ thi đấu, Krejci bỏ lỡ một cơ hội mười mươi từ đường tạt bóng của Vladimir Coufal.

Khó khăn càng chồng chất với CH Séc khi Krejci phải nhận thẻ đỏ ở giữa hiệp 2. Đến thời gian bù giờ, Marc Pubill ghi thêm một bàn thắng ấn định chiến thắng thứ 5 liên tiếp cho Tây Ban Nha tại Nations League, đồng thời nâng chuỗi bất bại kỷ lục lên con số 43 trận - chuỗi trận kéo dài kể từ sau thất bại trước Colombia vào tháng 3-2024.

Trong khi nhà vô địch World Cup giành chiến thắng trước CH Séc, thì đội tuyển Anh cũng đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 tại Wembley, qua đó tiếp tục bám đuổi Tây Ban Nha với khoảng cách 3 điểm. Cả Tây Ban Nha và Anh đội đều đã sớm giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League, nhưng màn đối đầu vào ngày 15-11 tới tại Madrid sẽ hấp dẫn khi là cơ hội để một trong 2 đội chiếm lấy ngôi đầu bảng A3.

Đội tuyển Anh cũng có thể đặt dấu chấm hết cho chuỗi bất bại ấn tượng của Tây Ban Nha - chuỗi trận kéo dài 43 trận kể từ sau thất bại trước Colombia vào tháng 3 năm 2024.

“Đây sẽ là cơ hội để chứng kiến ​​2 trong số những đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới đối đầu nhau”, HLV Luis de la Fuente nói về trận đấu diễn ra tại sân Metropolitano của Atletico vào Chủ nhật. “Chúng tôi muốn duy trì đà thăng hoa này và tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại. Thực tế là qua mỗi trận đấu, nguy cơ phải nhận thất bại lại càng gần hơn. Đó là quy luật tất yếu, nhưng chúng tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những thành quả mà mình đã đạt được”.

Tin vui khi Tây Ban Nha sẽ chào đón sự trở lại của ngôi sao Lamine Yamal cùng tiền đạo Mikel Oyarzabal trong trận đấu với Anh. HLV De la Fuente xác nhận: “Có một tin vui. Lamine Yamal hiện đã cảm thấy ổn hơn. Mikel cũng đang hồi phục tốt. Một người sẽ đến vào khoảng giữa trưa thứ Sáu và người kia đến muộn hơn một chút, nhưng cả 2 đều sẽ góp mặt cùng chúng tôi trong trận gặp Anh”.

LINH SƠN