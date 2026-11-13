Cựu tiền đạo Man United Forlan tỏa sáng khi dẫn dắt Uruguay

Trong khi Man United sa thải cựu thành viên Michael Carrick thì sự xuất hiện của một cựu cầu thủ khác, Diego Forlan trên băng ghế huấn luyện Uruguay đang mang đến một sắc thái khác.

HLV Forlan họp báo trước trận gặp Argentina. Ảnh THX

Sau giai đoạn trầm lặng tại chiến dịch World Cup vừa qua, "La Celeste" - Biệt danh của Uruguay - quyết tâm lột xác để khẳng định lại vị thế thế lực bóng đá Nam Mỹ.

Việc Uruguay bổ nhiệm một huyền thoại như Diego Forlan thay cho huyền thoại Bielsa từ chức sau World Cup 2026 không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn hứa hẹn tạo ra những thay đổi căn bản về chiến thuật lẫn tinh thần.

Là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Uruguay, Quả bóng vàng World Cup 2010 sở hữu uy tín tuyệt đối và sự thấu hiểu sâu sắc bản sắc bóng đá quê nhà.

Ngay sau khi tiếp quản đội bóng, Forlan nhanh chóng bắt tay vào việc chữa lành những tổn thương tâm lý sau kỳ World Cup không thành công. Phương pháp huấn luyện của ông nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ dàn sao trụ cột. Không còn sự nặng nề hay áp lực tâm lý, các cầu thủ Uruguay hiện bước vào các buổi tập với tâm trạng phấn khởi cùng quyết tâm cao độ để khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ.

Mối nhân duyên Forlan - Valverde

Sự trở lại của thủ lĩnh Federico Valverde sau khi bình phục chấn thương tại Real Madrid được xem là cú hích quan trọng đối với kế hoạch của Forlan. Mối quan hệ giữa hai người mang màu sắc nhân duyên đặc biệt. Khi Forlan trở lại thi đấu cho CLB trong nước Penarol ở giai đoạn cuối sự nghiệp, bàn thắng đầu tiên của ông đến từ đường kiến tạo dọn cỗ của Valverde, người khi đó mới là tài năng trẻ 17 tuổi.

Forlan từng tiết lộ ông sớm nhận ra phẩm chất thiên tài của Valverde và khuyên tiền vệ này giữ sự kiên nhẫn khi mới sang châu Âu, đồng thời dự đoán anh sẽ trở thành trụ cột của Real Madrid trong nhiều năm. Giờ đây, khi Valverde đã vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới, anh lại hào hứng làm việc dưới sự chỉ đạo của chính thần tượng thủa nhỏ.

Valverde tái xuất Uruguay từ sau World Cup 2026. Ảnh THX

Dù Valverde đang thi đấu cực kỳ xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải tại Real Madrid, HLV Diego Forlan vẫn giữ kín ý đồ chiến thuật về vị trí thi đấu của anh tại đội tuyển. Sự đa năng vượt trội của Valverde cho phép Forlan linh hoạt biến chuyển sơ đồ từ 4-3-3 sang 3-4-2-1, giúp Uruguay dễ dàng kiểm soát khu vực trung tuyến hoặc tạo đột biến ở hai hành lang cánh.

Đại chiến Argentina: Nợ cũ, duyên mới và bài kiểm tra bản lĩnh

Sau 3 trận đấu với Nhật Bản (thua 1-3), Hàn Quốc (thắng 4-1) và Ấn Độ (thắng 6-1) ở tour châu Á đợt FIFA tháng 10, HLV Forlan sẽ có trải nghiệm khó khăn khi làm khách trên sân Argentina trước khi gặp Dominica ở trận giao hữu còn lại vào ngày 17-11.

Cuộc đọ sức giữa Uruguay và Argentina luôn là một trong những trận derby lâu đời và nảy lửa nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đối đầu với nhà á quân thế giới Argentina lúc 6 giờ sáng ngày 14-11 sẽ là thử thách cực đại đối với thầy trò HLV Diego Forlan.

Bản thân Forlan cũng chia sẻ những hoài niệm sâu sắc về cuộc đối đầu kinh điển này từ thời còn là cầu thủ. Ông nhấn mạnh các trận đấu với Argentina không bao giờ mang tính chất của một trận giao hữu thông thường, bởi niềm tự hào dân tộc và tinh thần khát khao chiến thắng luôn sục sôi trong từng pha bóng.

Về phía Argentina, đây là trận đấu đầu tiên sau “kỷ nguyên" Messi. Dù vậy, đội bóng xứ Tango vẫn sở hữu lực lượng vượt trội và lối chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, Uruguay dưới thời Forlan hứa hẹn sẽ mang đến lối chơi chuyển trạng thái nhanh, giàu thể lực và áp sát quyết liệt đặc trưng. Trận đại chiến sắp tới không chỉ là cơ hội để Uruguay đo đếm sức mạnh trước đối thủ lớn nhất khu vực, mà còn là lời khẳng định cho sự trở lại của một tập thể đoàn kết, khát khao và tràn đầy năng lượng dưới triều đại mới Diego Forlan.

HỒ VIỆT