Liverpool có nên đưa Trent Alexander-Arnold trở lại?

Cách đây hai năm, Trent Alexander-Arnold trả lời phỏng vấn tại trung tâm huấn luyện AXA của Liverpool nói về giấc mơ lớn nhất: Giữa việc làm đội trưởng Liverpool, giành Champions League, danh hiệu cùng đội tuyển Anh, hay giành Quả bóng Vàng , anh chọn điều cuối cùng.

Trent Alexander-Arnold hiếm khi đá chính tại Real. Ảnh THX

Trent Alexander-Arnold nói: “Tôi tin mình có thể làm được. Tôi muốn trở thành hậu vệ cánh đầu tiên làm được điều đó". Sáu tháng sau, Alexander-Arnold tuyên bố rời CLB thời thơ ấu để gia nhập Real Madrid. Gần 18 tháng sau, sự nghiệp của anh đang chững lại.

Hiện thực phũ phàng tại Bernabeu

Ở tuổi 28, Alexander-Arnold mới chỉ đá chính 18 trong tổng số 50 trận La Liga có thể. Chấn thương là một phần lý do, sự thay đổi HLV liên tục tại Bernabeu cũng góp phần, nhưng cảm giác ngày càng rõ rằng giấc mơ của anh đang biến thành ác mộng.

Việc Jose Mourinho được bổ nhiệm làm HLV Real Madrid càng khiến mọi thứ phức tạp hơn. Tài năng của Alexander-Arnold dường như không phù hợp với triết lý bóng đá của Mourinho. Anh đã tụt lại phía sau đội trưởng Federico Valverde và tân binh Denzel Dumfries trong thứ tự ưu tiên ở vị trí hậu vệ phải.

Mùa này, anh mới đá chính 5 trong 16 trận trên mọi đấu trường và chỉ ra sân một lần tại Champions League. Trong 4 trận đá chính ở La Liga, đối thủ mạnh nhất anh từng đối mặt là Valencia - đội đang xếp thứ 8 - và đóng góp duy nhất của anh là một pha kiến tạo trước Malaga, đội đứng cuối bảng.

Liverpool nên giang tay?

Điều đáng nói nhất là những ồn ào xung quanh tương lai của Alexander-Arnold hầu như không vang vọng ở Madrid. Tình cảnh của anh hiếm khi được bàn luận, ít nhất là trên mặt báo Tây Ban Nha, bởi anh đã làm quá ít.

Trong khi đó, Liverpool vẫn đang thiếu đi sự sáng tạo của anh để lại ở vị trí hậu vệ phải. Mùa trước dưới thời Arne Slot, khả năng tạo cơ hội là vấn đề lớn khi Liverpool chỉ ghi 63 bàn tại Premier League, con số thấp nhất từ mùa 2015-16. Mùa này, đội bóng của Andoni Iraola mới tạo ra 17 cơ hội lớn tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ hơn hai đội mới lên hạng là Hull City và Coventry City.

Alexander-Arnold đã định nghĩa lại vai trò hậu vệ phải tại Liverpool sau khi lên đội một dưới thời Jurgen Klopp. Anh rời Anfield với 64 pha kiến tạo trong 259 trận Premier League, nhiều nhất lịch sử giải đấu cho một hậu vệ. Các CĐV Liverpool chắc chắn sẽ mơ đến viễn cảnh anh tạt chính xác vào vòng cấm cho tiền đạo Alexander Isak.

Vị trí hậu vệ phải cũng là vấn đề nan giải của Liverpool kể từ khi anh ra đi. Conor Bradley — người được kỳ vọng kế thừa — vắng mặt từ tháng 1 với chấn thương đầu gối nghiêm trọng, còn Jeremie Frimpong gặp khó khăn cả về phong độ lẫn thể lực. Ronald Araujo mượn từ Barcelona chơi ấn tượng nhưng vốn là trung vệ, không phù hợp để xây dựng tấn công từ tuyến sau.

Cựu cầu thủ Jamie Carragher nhận định: "Nếu là tôi, tôi sẽ đưa Alexander-Arnold về. Tôi nghĩ cậu ấy đã mắc sai lầm lớn. Nhưng nếu điều gì đó có lợi cho Liverpool, khi bạn nghĩ về vấn đề hậu vệ phải... chúng tôi chắc chắn đã mất đi sự sáng tạo của cậu ấy”.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản

Trở ngại lớn nhất là cả hai bên đều có những do dự. Alexander-Arnold ký hợp đồng sáu năm với Madrid, nên bất kỳ sự ra đi nào cũng đi kèm đền bù tài chính đáng kể. Liverpool khó có thể chi số tiền lớn để đưa về một cầu thủ từng từ chối nhiều đề nghị béo bở trước đó.

Về tuổi tác và chấn thương: ở tuổi 28, Alexander-Arnold còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng ngay cả khi được chơi ở Madrid, anh không còn là cầu thủ từng tỏa sáng tại Premier League và châu Âu hơn một thập kỷ. Trong hai mùa cuối ở Liverpool, anh dính 6 chấn thương riêng biệt, bỏ lỡ 34 trận. Mùa đầu tại Madrid, ba chấn thương cơ khiến anh vắng mặt 24 trận.

Chuyên gia John Gibbons của The Anfield Wrap nhận định: "Nếu Trent trở lại Liverpool một ngày nào đó, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho người hâm mộ và cả cậu ấy nếu cậu ấy trở về sau khi đã thành công. Không phải là sự quay lại chỉ vì những gì đã quen thuộc".

Khi rời Liverpool, Trent ra đi với tư cách đội phó và một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất phòng thay đồ. Nếu trở lại, khó biết anh sẽ phù hợp ở đâu trong hệ thống mới. Có nguy cơ việc đưa anh về sẽ gây bất ổn cho một tập thể vẫn đang tìm lại chính mình dưới thời HLV Iraola. Hơn nữa, việc trở về Anh quá sớm có thể bị coi là lời thừa nhận thất bại. Qua Real là cách để anh vươn tầm thế giới và hoàn thành giấc mơ của mình, nên vị thế hiện tại của Trent không còn như xưa, khả năng đóng góp cho Liverpool cũng thế.

Anh vẫn còn hợp đồng với Bernabeu đến năm 2031. Trong bối cảnh đó, sự nghiệp tại Real Madrid vẫn còn tương đối sớm và anh hoàn toàn có tài năng để tỏa sáng ở Tây Ban Nha, nếu được trao cơ hội thực sự khẳng định mình. Nhưng cơ hội đó có đến hay không lại là câu chuyện khác.

HỒ VIỆT