Trent Alexander-Arnold quyết bám trụ tại Real Madrid

Thông tin về tâm lý hiện tại của ngôi sao Trent Alexander-Arnold tại Real Madrid đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vào cuối tuần này. Theo đó, cầu thủ người Anh khẳng định anh hoàn toàn không cảm thấy bất hạnh tại thủ đô của Tây Ban Nha.

Trent Alexander-Arnold trong màu áo Real Madrid. Ảnh: THX

Trong những tuần gần đây, cái tên Alexander-Arnold lại trở thành tâm điểm chú ý trên các mặt báo liên quan đến Real Madrid. Sau khởi đầu đầy khó khăn ở mùa giải mới - khi Denzel Dumfries và thậm chí cả Federico Valverde được ưu tiên sử dụng ở vị trí hậu vệ phải - đã xuất hiện những lời đồn đoán cho rằng cầu thủ 28 tuổi này đang cảm thấy không ổn định tại Santiago Bernabeu. Thậm chí, có ý kiến ​​cho rằng Alexander-Arnold có thể tìm đường rời khỏi Real Madrid ngay trong tháng Giêng tới.

Tuy nhiên, khả năng đó khó có thể xảy ra sau khi có một báo cáo từ The Athletic. Tờ báo này nhấn mạnh rằng các nguồn tin thân cận với cầu thủ này bác bỏ những đồn đoán cho rằng anh không hạnh phúc hoặc đang cân nhắc việc rời đi. Những người gần gũi với Alexander-Arnold cho biết anh vẫn quyết tâm chiến đấu để giành lấy chỗ đứng tại Madrid.

Vấn đề của Alexander-Arnold không nằm ở năng lực hay đẳng cấp, mà ở chỗ anh không nằm trong đội hình xuất phát ưu tiên của HLV Mourinho. Federico Valverde đã được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ phải trong những trận đấu gần đây - bao gồm cả chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước RB Leipzig tại Champions League - trong khi Alexander-Arnold phải ngồi dự bị. Sự đa năng của ngôi sao người Uruguay đã mang đến cho HLV Jose Mourinho thêm một phương án lựa chọn, dù Valverde vốn là một tiền vệ.

Xét về số liệu thống kê, Alexander-Arnold mới chỉ có 6 lần ra sân với tổng cộng 344 phút thi đấu trên mọi đấu trường trong mùa giải 2026-2027. Tại La Liga, anh có 3 lần đá chính trong tổng số 5 lần ra sân, với tổng thời gian thi đấu là 265 phút. Những con số này cho thấy khoảng cách lớn giữa việc chỉ là một thành viên trong đội hình và việc trở thành một cầu thủ không thể thay thế dưới thời HLV Mourinho.

Alexander-Arnold gia nhập Real Madrid từ Liverpool vào năm 2025 với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt cho vị trí hậu vệ phải đã khiến anh gặp khó khăn trong việc khẳng định vị thế là một lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát. Trong bối cảnh đó, theo các báo cáo từ Bernabeu Digital, Chelsea được cho là đang quan tâm đến tình hình của cầu thủ này, với việc HLV Xabi Alonso sẵn sàng chào đón sự tái hợp cùng cậu học trò cũ mà ông từng dẫn dắt tại Madrid.

LINH SƠN