HLV Mourinho giải bài toán khó của Real Madrid trước thềm El Clasico

Chỉ bằng hai chiến thắng quan trọng trước Sevilla tại La Liga và RB Leipzig tại Champions League, HLV Mourinho đã tháo gỡ thành công những bế tắc chiến thuật và tiếp thêm sự tự tin mạnh mẽ cho Real Madrid.

Tiền vệ Guler. Ảnh THX

Dù đội bóng vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo như chiến lược gia người Bồ Đào Nha mong muốn, những tín hiệu tích cực trong lối chơi đã xuất hiện rõ nét nhờ các quyết định nhân sự táo bạo và khác biệt. Mourinho đã đưa ra những thử nghiệm mang tính đột phá: xếp Federico Valverde đá hậu vệ phải, đồng thời kéo Arda Guler lùi sâu và trao cơ hội đá chính cho Bernardo Silva để cầm nhịp hàng tiền vệ. Những điều chỉnh này đã giúp Real Madrid tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh thể chất và khả năng sáng tạo.

Đây là trận thứ hai Valverde chơi ở vị trí hậu vệ phải, vai trò mà anh từng từ chối đảm nhận cách đây một năm. Đối với Bernardo Silva, đây là lần đầu tiên anh được đá chính trong suốt tháng qua. Trước đó, trong trận gặp Sevilla hôm Chủ nhật, Guler đã đảm nhận vai trò sáng tạo ở hàng tiền vệ, màn trình diễn đó dường như đã thuyết phục được Mourinho rằng việc bổ sung thêm một cầu thủ có khả năng sáng tạo ở khu trung tuyến sẽ giúp Real Madrid kiểm soát trận đấu tốt hơn, và đẩy nhanh tốc độ chuyển trạng thái.

“Khi đội bóng sở hữu một cầu thủ như Bernardo Silva hay Arda ở hàng tiền vệ, chúng tôi sẽ có thêm nhiều phương án triển khai bóng, kiểm soát trận đấu tốt hơn và tăng tốc nhanh hơn trong các tình huống chuyển trạng thái”.

– Jose Mourinho

Sự thay đổi tư duy này thể hiện rõ qua các thông số thống kê: Real Madrid đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 65,1% trong trận gặp Sevilla và 64,4% trước RB Leipzig – hai con số cao nhất trong 12 trận đầu tiên của mùa giải, vượt xa mức trung bình 49,5% trước đó. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dần định hình được bản sắc kiểm soát khi thực hiện tới 742 đường chuyền và hoàn thành 679 đường chuyền trước Leipzig, ghi nhận kỷ lục cao nhất từ đầu mùa giải.

Lối chơi thiên về kiểm soát của Real Madrid còn chứng kiến sự hiện diện áp đảo bên phần sân đối phương với 352 đường chuyền thành công. Lần đầu tiên trong mùa giải, có tới 8 cầu thủ Real Madrid hoàn thành trên 50 đường chuyền trong một trận đấu. Trong đó, hành lang cánh phải trở thành ngòi nổ nguy hiểm nhất nhờ sự ăn ý tuyệt vời giữa Valverde và Guler.

Valverde được đưa sang đá cánh phải. Ảnh THX

Valverde đã thực hiện 51 đường chuyền bên phần sân đối phương, còn Guler đóng góp 43 đường chuyền. Hai cầu thủ này trở thành cặp đôi kết nối nhiều nhất trên sân khi Valverde chuyền 24 lần cho Guler và nhận lại 18 đường chuyền từ tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng việc tìm ra cấu trúc nhân sự mượt mà và nhịp nhàng này, Mourinho đã giúp Real Madrid có sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước thử thách lớn đầu tiên của mùa giải - trận El Clasico với Barcelona vào cuối tuần này.

LONG KHANG