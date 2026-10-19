Real Madrid thắng tưng bừng, Jose Mourinho “cà khịa” đỉnh cao

Tiền đạo Kylian Mbappe lập cú đúp để giúp Real Madrid đánh bại Sevilla với tỷ số 4-1. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho duy trì khoảng cách 6 điểm kém hơn so với đội đầu bảng La Liga là Barcelona.

HLV Jose Mourinho. Ảnh: THX

HLV Jose Mourinho đã đưa ra một vài quyết định quan trọng trong việc lựa chọn đội hình, khi xếp Arda Guler chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và để Endrick đá chính, sau khi cả 2 đều gây ấn tượng trong trận đấu với AS Roma hồi giữa tuần tại Champions League.

Đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 30 nhờ cú sút đẳng cấp của Arda Guler. Bảy phút sau, Kylian Mbappe nhân đôi cách biệt sau khi vượt qua thủ môn Odysseas Vlachodimos rồi đưa bóng vào lưới trống.

Trong hiệp 2, Sevilla nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, trong đó có tình huống Felix Correia tung cú vô lê đập đất đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Tuy nhiên, Real Madrid đã sớm định đoạt trận đấu khi Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm; chính tiền đạo người Pháp đã thực hiện thành công quả phạt đền. Với 11 bàn thắng chỉ sau 11 trận trên mọi đấu trường, Mbappe đang có khởi đầu mùa giải vô cùng ấn tượng.

Về phía Sevilla, Manu Bueno đã ghi một bàn thắng đẹp mắt bằng cú cứa lòng vào góc dưới khung thành ở những phút cuối. Dù vậy, Yan Diomande đã kịp thời tung cú sút uy lực để ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid.

Chiến thắng tại Santiago Bernabeu giúp Real Madrid bước vào một tuần lễ quan trọng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp kể từ sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây là 3 điểm cực kỳ quan trọng đối với Real Madrid, nhất là khi thử thách tiếp theo của họ tại La Liga chính là trận "El Clasico" trên sân của Barcelona vào ngày 25-10.

Chiến thắng Sevilla diễn ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc Real Madrid cố tình gây áp lực với trọng tài. Tình hình nóng thêm sau trận đấu khi HLV Luis Garcia Plaza của Sevilla tỏ ra vô cùng giận dữ trước quyết định không truất quyền thi đấu đối với Guler sau pha thúc cùi chỏ trong hiệp một với Gerard 'Peque' Fernandez - thời điểm tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0. Ông cho rằng đội bóng của mình đã “bị tước mất cơ hội chơi với lợi thế hơn người, 11 đấu 10”.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Mourinho đáp lại: “Chẳng ai đưa ra được bằng chứng cho thấy điều đó đã xảy ra cả. Thành thật mà nói, nếu một ngày nào đó có tình huống nào đó mang lại lợi thế cho chúng tôi, tôi sẽ chẳng ngần ngại thừa nhận. Nhưng tôi tin rằng điều ngược lại sẽ xảy ra thường xuyên hơn, đó mới là xu hướng chung”.

Mourinho nói thêm: “Tôi hiểu cảm giác của Luis Garcia Plaza khi đội bóng của ông ấy để thua 1-4. Sau một trận thua đậm, nếu một HLV phải nhận tới 4 hay 5 câu hỏi về một tình huống thực tế chẳng hề xảy ra, thì đó quả là điều tuyệt vời cho ông ấy. Không có cách nào tốt hơn thế để đánh lạc hướng dư luận khỏi kết quả chung cuộc”.

Mourinho cũng cho biết ông không theo dõi trận thắng 5-2 của đối thủ Barcelona trước Real Betis một ngày trước - trận đấu mà siêu phẩm của Giovani Lo Celso bên phía Betis đã bị từ chối do một lỗi để bóng chạm tay trước đó. “Tôi thề là tôi không xem trận đó”, Mourinho nói. “Tôi đang bận theo dõi trận đấu giữa Bayern Munich và Leipzig. Sau đó, tôi có nghe vài điều, nhưng với tôi thì chẳng có gì ngạc nhiên cả. Mọi chuyện luôn diễn ra như vậy mà”.

LINH SƠN