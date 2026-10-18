Messi lập cú đúp, tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng

Chứng kiến Lionel Messi vừa ghi cú đúp giúp Inter Miami đánh bại đội chủ nhà Atlanta United với tỷ số 3-1, HLV Cristian "Kily" Gonzalez tin rằng siêu sao 39 tuổi hoàn toàn có thể chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng chưa từng có.

Lionel Messi đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 936. Ảnh: THX

Lionel Messi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi hai bàn chỉ trong vòng 4 phút, giúp Inter Miami tạo dấu ấn trước Atlanta United.

Phút 56, siêu sao người Argentina đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, phối hợp cùng German Berterame trước khi vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm chìm ghi bàn. Ít phút sau, Messi đón đường chuyền của Luis Suarez, tiếp tục thực hiện pha xử lý kỹ thuật rồi đánh bại thủ môn Lucas Hoyos bằng chân trái.

“Messi chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Thật khó tin khi ở tuổi 39, cậu ấy vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Điều tuyệt vời nhất là Messi đang tận hưởng bóng đá và cảm thấy hạnh phúc”, HLV Cristian Gonzalez của Inter Miami chia sẻ.

Cú đúp giúp Messi nâng thành tích tại MLS mùa này lên 25 bàn, tạo khoảng cách 6 bàn trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Anh cũng chạm mốc 936 bàn thắng trong sự nghiệp, tiến gần hơn đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn.

“Tôi tin Messi sẽ ghi được 1.000 bàn. Cậu ấy luôn yêu thích thử thách và không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Messi đã chinh phục rất nhiều cột mốc và tôi tin lần này cũng vậy”, HLV Gonzalez nhận định.

Bên cạnh khả năng săn bàn, Messi còn dẫn đầu danh sách kiến tạo MLS với 15 lần, ngang Son Heung-min của LAFC. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt ít nhất 15 pha kiến tạo trong ba mùa liên tiếp.

Đáng chú ý, Messi đã có 13 trận liên tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, cân bằng chuỗi thành tích dài thứ hai trong sự nghiệp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

LINH SƠN