Máy tính nhận định loạt trận ngày 18-10: Man United dễ thua, Arsenal gặp khó

Man City, Chelsea, Liverpool đều đã tìm được chiến thắng ở loạt trận ngày 17-10, khiến áp lực dồn lên Arsenal và cả Man United vốn đang khủng khoảng trầm trọng.

Leeds United - Man United: Rồng thiêng thất thế và chiếc ghế rực lửa của Carrick

Trận đại chiến tại Elland Road thu hút mọi ánh nhìn bởi áp lực khủng khiếp đang bủa vây HLV Michael Carrick. Quỷ đỏ vừa kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 5 trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 3).

Với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu và giậm chân ở vị trí thứ 13, Man Utd đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ năm 1986. Nội bộ đội bóng thêm dậy sóng sau khi trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích chiến lược chuyển nhượng của CLB.

Ngược lại, Leeds United bước vào trận đấu này với vị thế xếp trên đối thủ trên bảng xếp hạng (thứ 7 với 9 điểm).

Lịch sử cầm quân cũng đang chống lại Michael Carrick khi ông đã thua 5 trong 6 lần đấu trí kỹ thuật trước HLV Daniel Farke bên phía Leeds. Lần gần nhất hai đội đụng độ tại Elland Road hồi tháng 1 năm ngoái (hòa 1-1) cũng chính là trận đấu cuối cùng của HLV Ruben Amorim tại Man Utd.

Dựa trên phong độ trái ngược, siêu máy tính Opta đánh giá Leeds là đội cửa trên với 41,7% cơ hội chiến thắng, trong khi cơ hội giành 3 điểm của Man Utd chỉ dừng lại ở mức 31,6% (tỷ lệ hòa là 26,7%). Một thất bại tại West Yorkshire hoàn toàn có thể đẩy Carrick đến bờ vực bị sa thải.

Tỷ lệ và lịch thi đấu. Đồ họa AI

Nottingham Forest - Arsenal: Cạm bẫy City Ground

Arsenal bước vào chuyến làm khách tại City Ground với vị thế đội nhì bảng (15 điểm, kém Man City 6 điểm). Sau khi lội ngược dòng đánh bại Leeds 2-1 và vượt qua Lille 3-0 tại Champions League, Pháo thủ được siêu máy tính Opta trao tỷ lệ thắng sân khách cao nhất vòng đấu với 58,3%, so với chỉ 20,4% cơ hội tạo bất ngờ của Nottingham Forest.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta không thể chủ quan khi họ đã để đối phương vượt lên dẫn trước 1-0 ở 3 trong 4 trận đấu gần nhất tại Premier League. Dù Arsenal đã thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng giành tới 6 điểm từ thế bị dẫn bàn, màn trình diễn của họ trong 60 phút đầu ở các trận đấu vừa qua chưa thực sự thuyết phục.

Phía bên kia, Nottingham Forest dù vừa để thua Crystal Palace 1-3 nhưng đang xếp thứ 3 toàn giải về chỉ số điểm kỳ vọng (xP) nhờ lối chơi tấn công chủ động. Bộ đôi Morgan Gibbs-White và Liam Delap sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sự lơ đễnh nào của hàng thủ nhà đương kim vô địch.

Brighton vs Crystal Palace: Sức mạnh tấn công hủy diệt của "Chim mòng biển"

Brighton đang bay cao ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm và sở hữu hàng công ấn tượng bậc nhất giải đấu với 18 bàn thắng sau 6 vòng, cân bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB. Được thi đấu trên sân nhà Amex cùng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, thầy trò HLV Fabian Hurzeler được siêu máy tính Opta dành tặng tới 59% tỷ lệ chiến thắng, vượt trội hoàn toàn so với 19,6% của Crystal Palace.

Mặc dù vậy, trận derby Nam London này luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Brighton thực tế chưa từng đánh bại Crystal Palace kể từ trận thắng 4-1 vào tháng 2 năm 2024. Crystal Palace đang gặp nhiều chấn động ở hàng phòng ngự khi phải đối mặt với tới 108 cú dứt điểm từ đầu mùa (nhiều nhất giải đấu).

Tuy nhiên, với việc cả hai đội đều phải căng sức thi đấu tại cúp châu Âu, tính chất căng thẳng của trận derby hoàn toàn có thể làm hẹp đi khoảng cách về mặt phong độ.

LONG KHANG