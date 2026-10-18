Thắng Everton, Chelsea vươn lên thứ 4, thủ môn Emi Martinez sau chấn thương kinh hoàng

Trên sân Hill Dickinson, Chelsea đã xuất sắc đánh bại Everton với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp chói sáng của Pedro Neto. Dù vậy, niềm vui không trọn vẹn bởi chấn thương vùng đầu nghiêm trọng của thủ thành Emiliano Martinez.

Neto tiếp tục phong độ hủy diệt cùng Chelsea. Ảnh THX

Trận đấu khởi đầu với thế trận giằng co và vô cùng quyết liệt khi trọng tài phải rút ra tới 5 thẻ vàng ngay trong 45 phút đầu tiên. Everton nhập cuộc chủ động hơn với các cơ hội nguy hiểm từ Merlin Rohl, Thierno Barry hay cú dứt điểm bị cản phá của Jack Grealish. Tuy nhiên, Chelsea cũng đáp trả đanh thép khi Caicedo tung cú vô-lê uy lực đưa bóng dội xà ngang sau quả phạt góc của Jordan Henderson.

Điểm nóng lớn nhất của hiệp một diễn ra ở tình huống va chạm giữa Morgan Rogers và James Garner. Dù trước đó đã phải nhận thẻ vàng vì xô xát với James Tarkowski, bản hợp đồng trị giá 117 triệu bảng của Chelsea vẫn có cú đạp bằng gầm giày nhắm thẳng vào cẳng chân của Garner. Cả trọng tài chính Paul Tierney lẫn công nghệ VAR đều xác định tình huống không đủ để rút ra thẻ vàng thứ hai hay thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định này khiến khán giả Everton phản ứng dữ dội khi Rogers tiếp tục được thi đấu trên sân.

Sự may mắn của Rogers lập tức chuyển hóa thành lợi thế cho Chelsea ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu. Chỉ 44 giây sau giờ nghỉ, Rogers bứt tốc dũng mãnh bên hành lang cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Pedro Neto dứt điểm chìm đánh bại thủ thành Jordan Pickford, mở tỷ số 1-0. Pha lập công giúp Chelsea tiếp tục duy trì thói quen khởi đầu bùng nổ khi đã ghi tới 6 bàn thắng trong 7 phút đầu tiên của các hiệp đấu ở mùa giải này.

Đến phút 90, trước khi bước vào 11 phút bù giờ, Chelsea chính thức ấn định chiến thắng 2-0. Từ quả phạt trực tiếp của Jordan Henderson đập hàng rào nảy ra, các hậu vệ Everton phá bóng không tốt, tạo điều kiện cho Neto phản ứng nhanh nhất để dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc dưới bên trái khung thành.

Đây là cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp 187 trận tại Ngoại hạng Anh của tuyển thủ người Bồ Đào Nha. Đồng thời, Neto đã nâng tổng số bàn thắng cho Chelsea tại giải đấu lên con số 12 sau 76 lần ra sân, chính thức vượt qua kỷ lục 11 bàn thắng mà anh từng ghi trong màu áo Wolves qua 111 trận.

Khoảnh khắc kinh hoàng của Emi Martinez và màn ra mắt lịch sử của Mike Penders

Dù giành trọn 3 điểm, chiến thắng của Chelsea phải trả giá bằng chấn thương hãi hùng của thủ môn Emiliano Martinez ở phút 73. Trong nỗ lực lao ra cản phá quả tạt bóng, nhà vô địch World Cup 2022 đã có cú va chạm đầu cực mạnh với trung vệ Jarrad Branthwaite bên phía Everton. Tình huống nguy hiểm đến mức đài truyền hình TNT Sports đã quyết định không phát lại cận cảnh cú va chạm.

Sân vận động chìm trong lo lắng khi Martinez nằm bất động và phải thở oxy ngay trên sân. Sau hơn 10 phút sơ cứu cẩn trọng từ các nhân viên y tế, thủ thành người Argentina được đưa ra khỏi sân bằng cáng và lập tức chuyển đến bệnh viện địa phương tại Liverpool. HLV Xabi Alonso sau đó xác nhận Martinez đã tỉnh táo khi rời sân và đang tiến hành các xét nghiệm kiểm tra chấn động.

Thủ môn Martinez. Ảnh THX

Sự cố của Martinez mở ra cơ hội cho thủ môn dự bị 21 tuổi người Bỉ Mike Penders vào sân có màn ra mắt Premier League. Penders trở thành thủ môn trẻ nhất lịch sử Chelsea thi đấu tại giải đấu này và đã thi đấu tự tin, góp công giúp Chelsea giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 23 trận kể từ tháng 1 năm nay.

Sau trận đấu, Pedro Neto đã xúc động dành tặng chiến thắng và cú đúp này cho người đồng đội chấn thương. Anh chia sẻ với TNT Sports: "Chiến thắng này là dành cho Emi. Chúng tôi rất vui mừng với kết quả nhưng tâm trí của cả đội đều đang hướng về anh ấy. Emi và Mike Penders hoàn toàn xứng đáng với trận giữ sạch lưới này”.

LONG KHANG