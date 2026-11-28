Man United đã chính thức kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng của thủ quân Bruno Fernandes. Đây được xem là bước đi chiến lược khẩn cấp nhằm ngăn ngừa rủi ro mất trắng ngôi sao quan trọng nhất đội bóng vào mùa hè năm sau.

Bruno được gia hạn đến 2028. Ảnh THX

Hợp đồng cũ của tiền vệ 32 tuổi vốn sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Nếu không có động thái can thiệp kịp thời từ ban lãnh đạo, Bruno Fernandes sẽ được tự do đàm phán hợp đồng sơ bộ với các CLB nước ngoài kể từ ngày 1-1-2027. Trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha từng tiết lộ rằng các cuộc đàm phán về một bản hợp đồng dài hạn mới đã bị tạm dừng do thành tích bết bát của đội bóng, đồng thời anh cũng được cho là đã từ chối hai lời đề nghị gia hạn trước đó từ phía CLB.

Ngôi sao gia nhập từ Sporting Lisbon vào tháng 1-2020 nhấn mạnh rằng mối quan tâm lớn nhất của anh hiện tại là cùng đội bóng cải thiện phong độ thay vì lo lắng về chuyện hợp đồng.

Động thái trói chân Bruno Fernandes diễn ra trong thời điểm Man United đang chìm sâu vào khủng hoảng. "Quỷ đỏ" hiện lận đận ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh – khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của họ trong 40 năm qua – đồng thời cũng chỉ xếp thứ 19 tại vòng phân hạng Champions League.

Tân HLV Mauricio Pochettino đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà Old Trafford tiếp đón Brentford, đội bóng đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Chiến lược gia người Argentina vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tay cùng Man United sau thảm bại 0-4 trước Liverpool và trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trên sân Sporting Lisbon.

Trước thềm trận đấu, ông Pochettino gửi thông điệp cứng rắn đến các học trò khi khẳng định ông không phải là một HLV "dễ tính" và sẽ đưa ra những biện pháp mạnh mẽ để vực dậy tinh thần cùng phong độ của toàn đội.

Tuy nhiên, khả năng ra sân của Bruno Fernandes trong cuộc tiếp đón Brentford vào cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi lập cú đúp bàn thắng vào lưới Sporting giữa tuần, tiền vệ mang áo số 8 đã phải vắng mặt trong buổi tập ngày thứ Sáu do mắc virus cúm. HLV Pochettino xác nhận đội ngũ y tế sẽ theo dõi kỹ tình trạng của thủ quân trước giờ bóng lăn và khẳng định sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của anh.

Về lực lượng xung quanh, Man United cũng không thể có sự phục vụ của tiền vệ Carlos Baleba cho đến cuối tháng 1 do chấn thương, trong khi tiền đạo Marcus Rashford đã bắt đầu trở lại tập luyện riêng.

LONG KHANG