Ba đội bóng trong nhóm Big 6 đang sử dụng chung một công ty luật để chuẩn bị đệ đơn kiện Man City vì vi phạm các quy định tài chính của Premier League, với mức bồi thường tiềm năng lên tới hàng trăm triệu bảng Anh. Arsenal cũng đang chuẩn bị đơn kiện riêng thông qua công ty luật khác.

Nhóm Big Six của Ngoại hạng Anh

Ba CLB hàng đầu nước Anh đã thuê công ty luật Wiggin có trụ sở tại London – chuyên về truyền thông, giải trí và công nghệ – để chuẩn bị các khiếu nại pháp lý. Theo một nguồn tin am hiểu vụ việc, các CLB có sự hợp tác nhất định vì họ cũng đã thuê chung các chuyên gia phân tích để đánh giá quy mô thiệt hại tiềm tàng do hành vi gian lận tài chính của Man City gây ra, nhưng sẽ đệ đơn kiện riêng rẽ.

"Các vụ việc tương tự nhưng khác nhau", nguồn tin cho biết. "Nguyên nhân cuối cùng có thể giống nhau, nhưng thiệt hại sẽ khác nhau nên sẽ là các đơn kiện riêng biệt". Một nguồn tin khác tiết lộ Tottenham là CLB đầu tiên thuê Wiggin dưới thời chủ tịch Daniel Levy và là đội đầu tiên có động thái pháp lý chống lại Man City sau khi họ bị cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính vào tháng 2-2023. Man Utd và Liverpool sau đó cũng làm theo.

Những CLB này đã gửi thông báo pháp lý vào tháng 11-2024 để bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp có phán quyết chính thức đối với vụ Man City, tránh nguy cơ bị coi là hết thời hiệu. Các khiếu nại vi phạm hợp đồng thông thường có thời hiệu sáu năm kể từ khi vụ việc được công bố, và với các cáo buộc về hành vi vi phạm của Man City lần đầu được công bố trên tạp chí Der Spiegel của Đức vào tháng 11-2018. Trong nhóm Big 6, chỉ có Chelsea không thuê luật sư để bắt đầu khiếu nại chống lại Man City vào thời điểm đó và được cho là cũng không làm vậy kể từ đó.

Tottenham có khả năng sẽ đưa ra yêu cầu bồi thường lớn nhất vì họ đã bốn lần bỏ lỡ cơ hội dự Champions League để nhường chỗ cho Man City trong giai đoạn 2009-2018, và việc xuống chơi Europa League khiến họ thiệt hại hơn 120 triệu bảng.

Man Utd và Liverpool lần lượt về nhì sau Man City tại Premier League trong các năm 2012 và 2014 – những năm Man City được xác định đã thổi phồng thu nhập – khiến họ mất doanh thu thương mại và tiền thưởng.

Arsenal bỏ lỡ Champions League khi xếp thứ năm năm 2017 – khởi đầu chuỗi sáu mùa giải vắng bóng khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu, khiến họ thiệt hại hàng trăm triệu bảng. Arsenal cũng đã bán 5 cầu thủ chủ chốt cho Man City trong giai đoạn vi phạm – Kolo Toure, Clichy, Emmanuel Adebayor, Bacary Sagna và Samir Nasri – và có thể yêu cầu bồi thường thêm với lý do các thương vụ mua của Man City được tài trợ không minh bạch.

Cho đến nay, Man City đã phủ nhận mọi hành vi sai trái kể từ khi bị cáo buộc gần bốn năm trước và đã kháng cáo phán quyết kết tội họ mới đây. Kháng cáo này dự kiến sẽ được một hội đồng ba người mới xem xét vào tháng tới. Trong kháng cáo đưa ra hồi tháng 10, Man City ra tuyên bố phán quyết kết tội chứa "nhiều lỗi rõ ràng về luật pháp, nguyên tắc và thực tế" và rằng "CLB vô tội trước các cáo buộc của Premier League".

Cuộc chiến pháp lý này hứa hẹn sẽ là một trong những vụ kiện phức tạp và tốn kém nhất lịch sử bóng đá Anh, với hàng trăm triệu bảng và danh dự của các CLB đang bị đặt lên bàn cân.

HỒ VIỆT