Quyết định hủy bỏ thẻ đỏ của trung vệ Leny Yoro từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) không chỉ giúp Man United thổi bùng lên làn sóng chỉ trích gay gắt hướng về công tác trọng tài và cách vận hành công nghệ VAR tại Premier League.

Lời xin lỗi của Ban trọng tài Premier League. Ảnh chụp màn hình

Trận thua thảm hại 0-4 trước Liverpool tại Anfield – màn ra mắt đắng ngắt của tân HLV Pochettino – có xuất phát điểm từ việc chơi thiếu người quá sớm, giờ đây trở thành tâm điểm của một trong những tranh cãi trọng tài lớn nhất mùa giải 2026-2027.

Sự việc khởi nguồn ngay phút thứ 8 trong cuộc đọ sức giữa Liverpool và Man United. Trọng tài chính Sam Barrott đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Leny Yoro vì cho rằng trung vệ này phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt đối với tiền đạo Alexander Isak. Ngay từ tình huống đá phạt trực tiếp sau đó, Dominik Szoboszlai đã mở tỷ số cho Liverpool, mở ra chiến thắng giòn giã 4-0 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, sau khi Man Utd gửi đơn khiếu nại chính thức, Ủy ban Độc lập của FA đã đưa ra kết luận Yoro bị "tình huống đuổi người sai lầm" và quyết định xóa bỏ án treo giò một trận đối với tài năng trẻ người Pháp. Nhờ đó, Yoro kịp thời góp mặt trong trận đấu với Brentford ở vòng đấu Premier League tiếp theo.

Dù FA đã thừa nhận sai sót, HLV Pochettino vẫn không giấu nổi sự giận dữ trong buổi họp báo trước lượt trận Champions League. Chiến lược gia người Argentina thẳng thắn mổ xẻ sự bất lực của tổ VAR (do trọng tài John Brooks điều hành) khi không can thiệp để sửa sai cho quyết định trên sân. Ông phân tích rằng bóng chưa hề nằm trong tầm kiểm soát của Isak và thủ môn Senne Lammens hoàn toàn đủ khả năng lao ra hóa giải trước.

Pochettino đã đưa ra hình ảnh so sánh đầy cay đắng về việc sử dụng công nghệ trong bóng đá hiện đại: "Chúng ta đang sở hữu một chiếc xe hơi tuyệt vời, nhưng điều quan trọng là người cầm lái phải đạt đủ trình độ để điều khiển nó".

Nhà cầm quân của Man Utd bức xúc đặt câu hỏi: "Nếu đã có VAR, họ đã làm gì ở tình huống đó? Liệu chúng tôi có được đá lại trận đấu 11 đấu 11 bình đẳng hay không?".

Không dừng lại ở tấm thẻ đỏ của Yoro, Pochettino còn chỉ ra bàn mở tỷ số của Szoboszlai lẽ ra cũng phải bị hủy bỏ. Theo quy định của Luật bóng đá IFAB, cầu thủ đội tấn công không được đứng cách hàng rào phòng ngự dưới 1 mét. Tuy nhiên, tiền đạo Bradley Barcola của Liverpool đã va chạm trực tiếp vào hàng rào Man Utd khi Szoboszlai thực hiện cú sút.

Pochettino nhắc lại việc bàn thắng của Eberechi Eze (Crystal Palace) từng bị từ chối với lý do tương tự ở mùa trước, đồng thời gợi lại sự cố VAR công nhận bàn thắng việt vị của Erling Haaland trong trận derby Manchester hồi tháng 9 mà ProRef sau đó phải lên tiếng xin lỗi.

Việc FA hủy án phạt cho Leny Yoro không thể bù đắp tổn thất 3 điểm cùng thất bại nặng nề tại Anfield. Làn sóng phản ứng gay gắt từ Pochettino cùng quyết định liên hệ làm việc trực tiếp với ban tổ chức Premier League của ban lãnh đạo Man Utd đang đặt ra áp lực khổng lồ lên ProRef (nơi phân công trọng tài) và Trưởng ban trọng tài Howard Webb, đòi hỏi một sự cải tổ triệt để trong quy trình vận hành VAR tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

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