Man United phải nhận thất bại 0-4 trước Liverpool ở vòng 11 Premier League tại Anfield. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu không chỉ nằm ở tỷ số mà còn là tấm thẻ đỏ dành cho hậu vệ Leny Yoro ngay phút thứ 7.

Man United thảm bại 0-4 trước Liverpool trong trận đấu mà Yoro nhận thẻ đỏ.

Trung vệ 21 tuổi người Pháp Leny Yoro bị trọng tài Sam Barrott truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak trong pha bóng gần khu vực cấm địa. Quyết định này lập tức vấp phải sự phản đối từ phía Man United. Trong khi đó, nhiều chuyên gia và nhà quan sát lại đồng tình với quyết định của trọng tài.

Tình huống gây tranh cãi bắt nguồn từ pha phán đoán không chính xác của Matthijs de Ligt trước đường chuyền dài của Ronald Araujo. Sai lầm này tạo điều kiện để Alexander Isak băng xuống đối mặt với thủ môn Lammens.

Trong nỗ lực ngăn chặn, Leny Yoro áp sát từ phía sau rồi phạm lỗi với Isak trước khi cầu thủ này tiến vào khu vực cấm địa. Trọng tài Sam Barrott lập tức rút thẻ đỏ cho Yoro. Sau đó, tình huống được tổ VAR do John Brooks phụ trách tại Stockley Park xem xét và quyết định trên sân được giữ nguyên.

Trung tâm thông tin trận đấu Premier League cũng đưa ra lời giải thích trên tài khoản X: “Quyết định rút thẻ đỏ cho Yoro vì hành vi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO) đã được VAR kiểm tra và xác nhận”.

Trong quá trình trao đổi với VAR, trọng tài Barrott giải thích lỗi vi phạm xảy ra bên ngoài khu vực cấm địa và đáp ứng các tiêu chí để xác định DOGSO.

Neville và Carragher đồng tình, Roy Keane phản đối

Quyết định của trọng tài nhận được sự ủng hộ từ một số chuyên gia bình luận trực tiếp trận đấu. Huyền thoại của Man United Gary Neville và cựu danh thủ của Liverpool Jamie Carragher cho rằng hàng phòng ngự “quỷ đỏ” đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không phán đoán được ý đồ tấn công của Liverpool.

Lammens 4 lần vào lưới nhặt bóng trước Liverpool. Ảnh: THX

“Yoro đáng lẽ phải ở đúng vị trí. Cậu ấy nên di chuyển xa hơn để hỗ trợ, nhưng đã không làm vậy”, Neville nhận xét, “Cậu ấy phản ứng quá muộn. Khả năng phán đoán rất tệ. Đó là một hành động liều lĩnh. Yoro thường mắc những sai lầm như thế này. Điều đó cho thấy sự thiếu kinh nghiệm”.

Trong khi đó, Carragher mô tả sự phối hợp giữa hai trung vệ Man United là “cực kỳ tệ hại”. Cựu tiền vệ Liverpool Danny Murphy cũng không nghi ngờ tính chính xác của quyết định truất quyền thi đấu Yoro, cho rằng không có nhiều cơ sở để tranh cãi về tấm thẻ đỏ.

Tuy nhiên, huyền thoại Man United Roy Keane lại có cách nhìn khác. “Isak sẽ không có bóng. Đây là tình huống phòng ngự rất tệ. Các cầu thủ không nhận ra mối nguy hiểm, nhưng Isak sẽ không thể có được bóng. Chắc chắn là như vậy”, Keane nhận định.

Pochettino, Bruno Fernandes và Mainoo bảo vệ Yoro

HLV Mauricio Pochettino là một trong những người phản đối quyết liệt nhất quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân của Man United cho rằng tình huống của Yoro không đáng phải nhận thẻ đỏ và khẳng định điều đó có thể nhận ra khi xem lại băng hình.

“Thực tế là bóng đã đi đến vị trí của thủ môn”, Pochettino chia sẻ với Sky Sports. Ông phân tích: “Nếu xem lại VAR, có thể thấy rõ Yoro không hề có ý định va chạm với Isak. Tiền đạo này khống chế bóng quá xa và bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn”.

Pochettino cũng so sánh tình huống của Yoro với pha va chạm giữa Bryan Mbeumo và hậu vệ Jacquet bên phía Liverpool, qua đó đặt câu hỏi về sự nhất quán trong cách xử lý của trọng tài.

Pochettino có trận ra mắt thảm họa tại Man United. Ảnh: THX

Đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes cũng không đồng tình với tấm thẻ đỏ dành cho đồng đội.

“Đây là quyết định cần được xem xét lại. Chúng tôi đã có quá nhiều cuộc họp với trọng tài, nhưng những chuyện như thế này vẫn tiếp tục xảy ra”, Fernandes bày tỏ, “Isak đẩy bóng về phía trước và bóng đi thẳng đến tay Senne Lammens. Isak không kiểm soát được bóng và cũng không có cơ hội bắt kịp. Isak chỉ xoay người nhằm tìm kiếm lợi thế trước Yoro”.

Fernandes cho rằng quyết định truất quyền thi đấu Yoro đã làm thay đổi cục diện trận đấu, khiến Man United rơi vào thế khó khi phải chơi thiếu người. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận tấm thẻ đỏ không thể được sử dụng để biện minh cho thất bại của đội bóng.

Kobbie Mainoo cũng lên tiếng bảo vệ Yoro. “Hoàn toàn không thể chấp nhận việc pha phạm lỗi của Leny Yoro lại phải nhận thẻ đỏ. Bóng đã nằm trong tay thủ môn và cả hai cầu thủ đều đang chạy hết tốc độ. Yoro còn có thể làm gì khác?”, Mainoo đặt câu hỏi.

Cựu trọng tài FIFA nghi ngờ quyết định của trọng tài Tranh cãi về tấm thẻ đỏ của Yoro còn thu hút sự chú ý của Mark Halsey, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh và FIFA. Halsey cho rằng quyết định này vẫn tồn tại yếu tố chủ quan. Ông đặc biệt đặt câu hỏi liệu Isak có thực sự đủ khả năng giữ hoặc giành lại quyền kiểm soát bóng sau pha chạm bóng đầu tiên quá dài hay không. Theo Halsey, trọng tài phải xem xét bốn yếu tố khi xác định lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO), gồm khoảng cách từ vị trí phạm lỗi đến khung thành, hướng di chuyển của tình huống, khả năng kiểm soát hoặc giành lại bóng của cầu thủ tấn công, cùng vị trí và số lượng cầu thủ phòng ngự. “Nhìn trực tiếp, liệu Isak có chạm bóng quá mạnh, tạo điều kiện để thủ môn Senne Lammens của Manchester United băng ra phá bóng hay không?”, Halsey đặt vấn đề. Ông nhận định vẫn còn những nghi ngờ về khả năng Isak có thể duy trì hoặc giành lại quyền kiểm soát bóng sau pha chạm bóng đó. Dù vậy, Halsey cho rằng VAR không thể can thiệp bởi quyết định của trọng tài trên sân chưa đạt đến mức sai lầm rõ ràng và hiển nhiên.

PHẠM QUANG