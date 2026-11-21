HLV Mauricio Pochettino xác nhận Bruno Fernandes sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng Man United sau khi ông có những cuộc trao đổi trực tiếp với các cầu thủ kể từ khi nhậm chức.

Pochettino đã nói chuyện riêng với từng cầu thủ Man United. Ảnh: THX

Thông tin được chiến lược gia người Argentina Mauricio Pochettino công bố trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Man United trước cuộc đối đầu với Liverpool trên sân khách Anfield vào đêm mai 22-11 trong khuôn khổ vòng 11 Premier League. Đây cũng là lời khẳng định về vai trò của tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes trong kế hoạch xây dựng đội bóng dưới thời nhà cầm quân mới.

Bruno Fernandes được HLV Erik ten Hag trao băng đội trưởng vào mùa hè năm 2023, thay thế Harry Maguire. Kể từ đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh dưới thời Ruben Amorim và Michael Carrick.

Tuy nhiên, vị trí của Fernandes từng gây tranh cãi sau khi anh bị loại khỏi đội hình trong trận Manchester United thua Bournemouth 0-3 hồi tháng 10 năm ngoái. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi anh công khai chỉ trích chiến thuật của đội bóng trong thất bại nặng nề 1-4 trước Como tại Champions League. Sau đó, Carrick đưa Fernandes trở lại đội hình và tiếp tục trao cho anh trọng trách đội trưởng.

Phát biểu về vai trò của tiền vệ 32 tuổi, Pochettino khẳng định Fernandes vẫn là nhân tố quan trọng của Manchester United, đồng thời cho biết vấn đề hợp đồng sẽ được thảo luận vào thời điểm thích hợp.

“Chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận về hợp đồng của Bruno Fernandes sau. Bruno là đội trưởng và là một cầu thủ rất quan trọng. Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ đều nên cảm thấy mình có vai trò quan trọng, từ trên xuống dưới và ngược lại”, Pochettino chia sẻ.

Nhà cầm quân người Argentina cũng tiết lộ đã dành khoảng ba giờ để gặp gỡ, trao đổi riêng với từng cầu thủ tại văn phòng nhằm tìm hiểu tình hình và quan điểm của họ.

“Hôm qua chúng tôi đã nói chuyện. Tôi đã dành ba tiếng đồng hồ trong văn phòng để nói chuyện riêng với từng cầu thủ. Có thể có một số người bị chấn thương và tôi chưa có cơ hội gặp họ, nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện với tất cả mọi người”, Pochettino khẳng định.

Bruno Fernandes vẫn là đội trưởng của Man United. Ảnh: THX

Pochettino đánh giá các cuộc trao đổi mang lại phản hồi tích cực. Ông cũng tổ chức một số cuộc họp chung với toàn đội, chủ yếu tập trung vào công tác chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool.

Dù tiếp tục được Pochettino tin tưởng, tương lai lâu dài của Fernandes tại Old Trafford vẫn chưa được xác định. Theo các thông tin được công bố, tiền vệ người Bồ Đào Nha một lần nữa từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng mà MU đưa ra hồi đầu tháng.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes có thời hạn đến ngày 30-6-2027, kèm điều khoản cho phép Man United gia hạn thêm một năm, đến mùa hè 2028. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Fernandes cũng vừa tiếp quản băng đội trưởng Bồ Đào Nha từ Cristiano Ronaldo sau khi đàn anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

Việc Pochettino tiếp tục trao băng đội trưởng cho Bruno Fernandes tại Manchester United cho thấy ông muốn duy trì sự ổn định và tận dụng vai trò thủ lĩnh của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, niềm tin trên sân cỏ chưa đủ để bảo đảm tương lai lâu dài của Fernandes tại Old Trafford khi những khúc mắc về hợp đồng vẫn chưa được giải quyết.

PHẠM QUANG