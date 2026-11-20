Ronaldinho khi cùng Ravenna thắng Forli 2-0. Ảnh: THX

Ronaldinho đã có trận đấu chuyên nghiệp chính thức đầu tiên sau 11 năm ở tuổi 46, khi góp mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng hạng 3 (Serie C) Italy là Ravenna ở trận derby thắng Forli 2-0 vào Chủ nhật vừa qua.

Khi được hỏi liệu huyền thoại người Brazil, cựu ngôi sao của AC Milan, có thể trở lại thi đấu cho đội bóng hay không, HLV Mandorlini chia sẻ: “Ronaldinho nói với tôi rằng anh ấy thực sự muốn tiếp tục, rằng anh ấy đã có những trải nghiệm tuyệt vời và hòa nhập rất tốt với các cầu thủ khác. Về phía tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ, với một nhà vô địch như anh ấy, cánh cửa không chỉ mở, mà là mở rộng hoàn toàn”.

Nhà vô địch World Cup 2002 đã không thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2015, và sở hữu tổng cộng 299 bàn thắng trong sự nghiệp. Chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng 2005 đã ký hợp đồng với Ravenna - hiện đang đứng thứ 2 tại Serie C - vào tháng 6 và cũng trở thành một cổ đông của CLB. Sự hiện diện của anh đã tạo nên hiệu ứng rất tích cực tại đội bóng.

“Chúng ta đang nói về một tài năng đẳng cấp thế giới, nhưng cũng là một con người tuyệt vời, người chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai khi được yêu cầu chụp ảnh selfie hay xin chữ ký”, Mandorlini nói thêm, “Anh ấy đến với nụ cười quen thuộc mà tất cả chúng ta đều biết rõ, luôn cởi mở và gần gũi với các đồng đội, các cầu thủ trẻ cũng như gia đình của họ.

Xét về khía cạnh tiếp thị, đây chắc chắn là một thương vụ gây tiếng vang lớn. Nhưng với tư cách là HLV, tôi tập trung vào những gì diễn ra trên sân cỏ. Tôi có thể khẳng định Ronaldinho đã đóng vai trò then chốt trong chiến thắng ở trận derby vừa qua”.

Ronaldinho, vốn là bạn lâu năm của Chủ tịch CLB Ravenna là Ignazio Cipriani, cho biết sau khi chơi trọn hiệp một vào Chủ nhật, anh sẵn sàng trở lại thi đấu nếu được gọi tên: “Thật tuyệt vời khi được ở đây, được thi đấu, được trải qua không khí chuẩn bị trong phòng thay đồ. Bóng đá luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Đây có phải là trận cuối của tôi không ư? Tôi cũng không rõ nữa. Được ra sân luôn là một niềm vui. Tôi đã nói với Chủ tịch, nếu ông ấy cần, tôi sẽ có mặt”.

LINH SƠN