Khi các giải đấu cấp CLB sắp trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Real Madrid đã rất bận rộn với công tác gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trong tuần này.

Thibaut Courtois sẽ tiếp tục ở lại Real Madrid đến năm 2028. Ảnh: THX

Đầu tiên, Real Madrid xác nhận cầu thủ tấn công Arda Guler và tiền vệ Aurelien Tchouameni đều đã kéo dài thời gian gắn bó với sân Santiago Bernabeu đến năm 2032. Tiếp đó, vào ngày 19-11, gã khổng lồ Tây Ban Nha thông báo thủ môn Thibaut Courtois sẽ tiếp tục ở lại đến năm 2028 - thời điểm ngôi sao người Bỉ bước sang tuổi 36. Courtois, người từng khoác áo Genk, Atletico Madrid và Chelsea, gia nhập Real Madrid vào năm 2018. Trong 9 mùa giải tại Santiago Bernabeu, anh đã có 348 lần ra sân và giành được 14 danh hiệu.

Tuy nhiên, công việc của Real Madrid vẫn chưa dừng lại ở đó. Theo các báo cáo, Brahim Diaz đã đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2031, kèm theo điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 1 tỷ euro. Tuyển thủ Morocco này mới chỉ có 2 lần đá chính từ đầu mùa giải đến nay, cùng 7 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Dẫu vậy, tài năng của Brahim là điều không thể phủ nhận, cầu thủ 27 tuổi này cũng có thể đảm nhận bất kỳ vị trí nào trong 4 vai trò trên hàng tấn công. Nhờ đó, anh trở thành phương án dự phòng vô cùng giá trị cho Jude Bellingham, Guler, Yan Diomande, Vinicius Junior và thậm chí cả Kylian Mbappe.

Bên cạnh đó, một thông tin quan trọng khác là Fede Valverde cũng chuẩn bị ký kết một bản hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Uruguay sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2029, nhưng anh sẽ gia hạn thêm 2 năm nữa. Ở tuổi 28 và hiện là đội trưởng CLB sau sự ra đi của Dani Carvajal, Valverde xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những tiền vệ hàng đầu thế giới.

Kể từ khi gia nhập từ Penarol cách đây một thập kỷ, Valverde đã có gần 400 lần ra sân cho Real Madrid. Nếu không tính các cầu thủ Tây Ban Nha, chỉ có Karim Benzema, Luka Modric, Marcelo, Roberto Carlos, Toni Kroos và Cristiano Ronaldo là có số lần khoác áo CLB nhiều hơn anh. Mùa giải này, Valverde đã đá chính 14 trong tổng số 16 trận tại La Liga và Champions League, ghi được 4 bàn thắng.

Dù hiện đang được HLV Jose Mourinho bố trí chơi ở vị trí hậu vệ phải, Valverde vẫn luôn là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát.

LINH SƠN