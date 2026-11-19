Mới 3 năm trước, Jack Grealish sải bước trên thảm cỏ Istanbul, đá chính trọn 90 phút trong trận chung kết Champions League lịch sử giúp Man City hoàn tất cú ăn ba vĩ đại.

Jack Grealish trong sự kiện hồi tháng 9. Ảnh FBNV

Nhưng ở tuổi 31, cầu thủ trị giá 100 triệu bảng đang đứng trước nguy cơ trở thành một "ngôi sao nửa vời", kẹt giữa tài năng thiên bẩm và sự thiếu kỷ luật.

Không ai còn kiên nhẫn với Jack

Tiền vệ người Anh vừa bị HLV David Moyes gạch tên khỏi danh sách thi đấu ba trận liên tiếp của Everton, nơi anh đang thi đấu theo hợp đồng cho mượn. Nguyên nhân xuất phát từ án kỷ luật nội bộ sau khi anh tự ý bỏ tập trước trận đấu vòng 5 Carabao Cup, kéo theo những đồn đoán về các buổi hát karaoke và lối sống tiệc tùng. HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel cũng loại Grealish khỏi đợt tập trung với lý do ngắn gọn: "Cầu thủ này hoàn toàn không có nhịp điệu thi đấu".

Đây không phải lần đầu Jack Grealish tự đẩy mình vào rắc rối. Trong sự nghiệp 39 lần khoác áo đội tuyển Anh, tiền vệ này không ít lần trở thành tâm điểm trên mặt báo vì những bê bối ngoài sân cỏ, từ vi phạm quy định phong tỏa, bị tước giấy phép lái xe cho đến những cuộc vui quá đà tại hộp đêm.

Ngay cả Pep Guardiola cũng dần mất kiên nhẫn. Năm 2021, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng loại Grealish và Phil Foden khỏi đội hình sau khi cả hai trở về hội quân trong tình trạng không đảm bảo thể trạng. Sau trận chung kết Champions League, Grealish chỉ có 17 lần đá chính tại Premier League trong hai mùa giải tiếp theo. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy vị trí của anh tại Man City ngày càng lung lay, trước khi đội bóng quyết định chia tay tiền vệ người Anh.

Jack Grealish chưa bao giờ che giấu cá tính của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, tiền vệ người Anh thẳng thắn thừa nhận anh thích những cuộc vui và tiệc tùng. Grealish cũng từng chia sẻ anh thi đấu dựa nhiều vào niềm tin và luôn "cần cảm thấy được yêu thương" để phát huy khả năng tốt nhất. Tuy nhiên, trong môi trường bóng đá đỉnh cao, tình yêu thương không thể thay thế cho thái độ chuyên nghiệp.

Bi kịch của những "lãng tử" trong bóng đá hiện đại

Câu chuyện của Grealish gợi nhắc đến mặt trái của truyền thống "lãng tử" (mavericks) trong bóng đá Anh. Đó là hình ảnh những tài năng chơi bóng đầy ngẫu hứng, giàu cá tính và có sức hút đặc biệt, nhưng cũng khó kiểm soát bởi lối sống bất kham. Peter Osgood, Stan Bowles, Charlie George hay Paul Gascoigne là những đại diện tiêu biểu cho mẫu cầu thủ này.

Lịch sử bóng đá Anh từng chứng kiến không ít bi kịch khi những tài năng thiên bẩm tự đánh mất sự nghiệp bởi lối sống phóng túng. George Best là biểu tượng điển hình cho sự đối lập giữa thiên tài sân cỏ và những tháng ngày sa ngã. Mùa giải 1979-1980, ông chấp nhận dạt sang Hibernian (Scotland), chấp nhận một thỏa thuận thu nhập gắn với doanh thu bán vé tại sân Easter Road, trong giai đoạn sự nghiệp đã sa sút nghiêm trọng.

Cũng trong thời kỳ đó, HLV Brian Clough từng tìm cách thuần hóa những cá tính đặc biệt như Charlie George và Stan Bowles tại Nottingham Forest, nhưng những nỗ lực ấy không mang lại kết quả như mong đợi.

Họ cũng không thể lên tuyển Anh khi mà các HLV đặt nặng tính kỷ luật đã trao cơ hội cho Kevin Keegan, một cầu thủ nói không với rượu bia, sở hữu phong cách chơi bóng dựa trên thể lực dồi dào và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Bóng đá đỉnh cao ngày nay đã bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn khác, đòi hỏi cầu thủ phải duy trì lối sống kỷ luật khắt khe như một "tu sĩ". Những thói quen “nạp năng lượng" thiếu lành mạnh kiểu cũ không thể tồn tại khi bóng đá hiện đại yêu cầu chỉ số mỡ cơ thể nghiêm ngặt từ 8% đến 12%, cùng chế độ ngủ từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để phục hồi cơ bắp.

Sự tương phản rõ nét nhất cho bi kịch của Grealish chính là con đường sự nghiệp của Harry Kane. Cả hai cùng bứt phá vào mùa giải 2014–15: Kane vươn lên thành ngôi sao mới tại White Hart Lane, trong khi Grealish là ngọn cờ đầu đưa Aston Villa vào chung kết FA Cup. Thời điểm đó, Grealish được đánh giá sở hữu tố chất kỹ thuật cá nhân vượt trội hơn. Tuy nhiên, Kane đã vươn lên đỉnh cao thế giới và đoạt Quả bóng vàng nhờ tinh thần tự giác và nỗ lực hoàn thiện không ngừng.

Tại lễ trao giải ở London Palladium, huyền thoại Thierry Henry đã nhấn mạnh: "Cần mẫn làm việc cũng là một tài năng... Harry Kane là minh chứng hoàn hảo cho việc phải chịu đựng và nỗ lực để gặt hái thành công". Kỹ thuật cá nhân giờ đây chỉ là điều kiện cần tối thiểu, còn sự tập trung và tính kỷ luật mới là yếu tố quyết định sự tồn tại của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Với Jack Grealish, nếu những hành vi vô kỷ luật tiếp tục tái diễn, tình cảm và sự kiên nhẫn của David Moyes rồi cũng sẽ tan vỡ. Hợp đồng của Grealish với Man City sẽ hết hạn vào mùa hè sang năm. Ở tuổi 31, anh vẫn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao nếu biết trân trọng cơ hội tại Everton. Truyền thống "lãng tử" mà Grealish vô tình đại diện đã trở thành di sản của quá khứ…

HỒ VIỆT