Màn ra mắt rực rỡ của Jack Grealish và khởi đầu mới cho Everton

Ngày mà người hâm mộ Everton lo sợ sẽ không bao giờ đến đã trở thành một buổi chiều đáng nhớ, có thể khắc sâu trong ký ức nhiều năm. Không chỉ với Jack Grealish, người có trận ra mắt ấn tượng tại sân nhà mới, mà còn với toàn thể Everton, khi họ khởi đầu một kỷ nguyên mới tại sân Hill Dickinson Stadium. Goodison Park là nhà của Everton suốt 133 năm, nhưng chỉ sau một trận tại sân vận động mới, cảm giác lạc quan đã tràn ngập.

Everton đã rời bỏ một sân bóng thế kỷ 19 để chuyển đến một công trình thế kỷ 21 lộng lẫy bên bờ sông, với những khán đài dốc đứng, gạch đỏ và thép sáng bóng vươn lên trên đường chân trời Merseyside. Khói xanh bốc lên bên dòng sông, và người hâm mộ nhìn khung cảnh ấy với sự kinh ngạc. Dù thời kỳ sở hữu của chủ tịch Farhad Moshiri đầy sóng gió, ông đã để lại một di sản đáng giá: một sân vận động hiện đại trị giá 802 triệu bảng, xứng tầm với thời đại.

Sự xuất hiện của Jack Grealish, bản hợp đồng cho mượn trị giá 12 triệu bảng, cũng là một tuyên ngôn. “Ngay khi nói chuyện với David Moyes qua FaceTime, tôi đã muốn đến đây, và hôm nay cho thấy lý do”, Grealish, người từng có giá 100 triệu bảng cách đây bốn năm, chia sẻ. Mùa trước tại Manchester City, anh chỉ có một kiến tạo ở Premier League. Nhưng chỉ trong 60 phút đầu tiên tại Hill Dickinson Stadium, Grealish đã có hai đường chuyền thành bàn.

Một ngày hoàn hảo cho Everton

Đây là một ngày mà mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, trái ngược với những năm tháng khó khăn gần đây của Everton. Họ giành bàn thắng đầu tiên, chiến thắng đầu tiên và cả pha cản phá penalty đầu tiên tại sân mới. Trong bối cảnh lớn hơn, đây là cái kết có hậu mà ít ai dám mơ tới. Hill Dickinson Stadium được xây dựng trong giai đoạn hỗn loạn với những thương vụ mua bán thất bại, các án phạt trừ điểm và nguy cơ xuống hạng thường trực. Đã có lúc, sân bóng này có thể trở thành sân của một đội Championship – hạng Nhất, hoặc đẩy Everton vào cảnh phá sản. Nhưng giờ đây, với chủ sở hữu đáng tin cậy là Friedkin Group, Everton vẫn là đội bóng Premier League và sân mới sẽ là địa điểm tổ chức Euro 2028.

Kiến trúc sư Dan Meis xuất hiện trên sân trước trận đấu, trong khi David Moyes đang xây dựng một dự án khác: một đội bóng mạnh mẽ. “Trong 100 năm tới, sẽ có nhiều HLV khác nhau, nhưng sân vận động này sẽ trường tồn. Chúng ta phải bắt đầu xây dựng một đội bóng mạnh”, Moyes nói. Ông từng muốn đưa Everton đến một sân bóng lớn hơn trong nhiệm kỳ đầu tiên, và giờ điều đó đã thành hiện thực. “Tôi đã đến hầu hết các sân vận động đẹp nhất thế giới, nhưng nơi này thật đặc biệt vì những người đã dồn tâm huyết và tìm cách huy động tiền để xây dựng nó”, Moyes chia sẻ, nhắc đến cố chủ tịch Bill Kenwright.

Cảm xúc của Moyes là “niềm vui”. “Thật tuyệt khi giành chiến thắng trong trận đầu tiên tại sân mới,” ông nói. Nhiều đội bóng phải chờ đợi chiến thắng sau khi chuyển sân, nhưng Everton thì không. Trận đấu là một sự chuyển giao mượt mà. Sau chiến thắng 2-0 trong trận cuối tại Goodison Park, Everton lặp lại tỷ số này khi chuyển đến Hill Dickinson, cách đó hai dặm. Iliman Ndiaye, người ghi bàn cuối cùng tại Goodison, cũng trở thành người ghi bàn đầu tiên tại Hill Dickinson trong một trận đấu chính thức. Bàn thắng đến từ pha đi bóng đầy tốc độ của Grealish, người vượt qua Mats Wieffer trước khi căng ngang để Ndiaye volley chính xác.

“Chúng tôi muốn có thêm sự tinh tế và chất lượng”, Moyes nhấn mạnh, và Grealish được kỳ vọng sẽ mang lại điều đó. “Cậu ấy từng là cầu thủ rất thú vị ở mùa Man City vô địch cú ăn ba. Tôi hy vọng có thể giúp cậu ấy tìm lại phong độ”. Grealish cũng góp phần vào bàn thứ hai, kiến tạo cho James Garner – một người con Merseyside – ghi bàn với cú sút xa hiểm hóc, trở thành cầu thủ Merseysider đầu tiên ghi bàn tại sân mới. “Màn trình diễn của Jimmy Garner thật tuyệt vời,” Moyes khen ngợi.

Trước trận, màn hình chiếu lại những khoảnh khắc lịch sử của Everton, tôn vinh những huyền thoại được khắc trên tường gạch Goodison. Dù bài hát “Spirit of the Blues” vẫn nhắc đến Goodison Park, Everton giờ đây đã ở bên bờ sông, với một khởi đầu đầy hứa hẹn. Grealish, Ndiaye, Garner và Pickford đã đặt những viên gạch đầu tiên cho kỷ nguyên mới. Hill Dickinson Stadium không chỉ là một sân vận động, mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh của Everton. Với chiến thắng này, họ cho thấy mình sẵn sàng tiến lên.

HỒ VIỆT