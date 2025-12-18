Phil Foden: Sự tái sinh trong hình hài số 8

Khi Phil Foden nhận bóng ở rìa vòng cấm sân Selhurst Park cuối tuần qua, thời gian như ngừng lại một nhịp trước khi anh tung cú dứt điểm chính xác hạ gục Dean Henderson. Đó là bàn thắng trong trận thứ tư liên tiếp tại Premier League, một cột mốc san bằng kỷ lục cá nhân tốt nhất của anh. Nhưng đằng sau những con số thống kê ấn tượng ấy là một cuộc đại tu về tư duy và vị trí mà Pep Guardiola đã dành cho "đứa con cưng" của thành Manchester.

Sau một năm 2024 đầy biến động—từ đỉnh cao danh hiệu cá nhân đến vực thẳm thất vọng tại Euro 2024 và những rắc rối ngoài sân cỏ mùa trước—Foden đang trở lại với một phiên bản toàn diện và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sự khác biệt lớn nhất của Foden mùa này nằm ở vị trí xuất phát. Thay vì bám biên hay đá như một số 10 ảo, Pep đã kéo anh lùi sâu hơn, chơi như một tiền vệ trung tâm lệch trái trong sơ đồ 4-3-3.

Thống kê không biết nói dối: 77% thời gian thi đấu của Foden mùa này là ở trung tâm hàng tiền vệ, so với chỉ 24% mùa trước. Đây là một vòng lặp thú vị, đưa anh trở lại đúng vị trí trong mùa giải đột phá 2018-19. Như Pep đã nói: "Đây chính là Phil mà chúng tôi đã gặp từ rất, rất lâu trước đây."

Việc đá sâu hơn giúp Foden nhiều điều. Đầu tiên là điều tiết nhịp độ: Anh chạm bóng ở phần sân nhà nhiều hơn (33.9% tổng số lần chạm bóng), trở thành trạm luân chuyển bóng thay vì chỉ là người kết thúc. Kế đến là khai thác tầm nhìn: Dù chuyền tịnh tiến ít hơn, nhưng độ dài trung bình các đường chuyền của anh tăng thêm 3 mét, tận dụng tối đa nhãn quan để tung ra những đường bóng dài xuyên phá.

Foden hiện là cầu thủ chạy nhiều nhất Premier League (trung bình 12.3km mỗi 90 phút). Nguồn năng lượng vô tận này cho phép anh lùi sâu hỗ trợ phòng ngự nhưng vẫn kịp xuất hiện trong vòng cấm để tung ra những cú đấm quyết định.

Dù chạm bóng trong vòng cấm ít hơn bao giờ hết (chỉ 3.5 lần/90 phút), Foden lại đang có chất lượng dứt điểm tốt nhất sự nghiệp (0.124 xG mỗi cú sút). Anh không còn cần quá nhiều cơ hội để ghi bàn; anh chọn lọc thời điểm để "bùng nổ" như cách Pep hối thúc. Đặc biệt, khả năng xử lý trong không gian hẹp của Foden vẫn là một "di sản" riêng biệt. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86.8% dưới áp lực cao (chỉ thua Curtis Jones và Moises Caicedo), Foden chứng minh mình là bậc thầy thoát pressing, một phẩm chất sống còn trong hệ thống mới của Man City—nơi họ chơi trực diện hơn và phản công nhanh hơn thay vì chỉ kiểm soát bóng đơn thuần.

Pep Guardiola vẫn khắt khe, vẫn đòi hỏi Foden phải "bình tĩnh hơn, giữ nhịp tốt hơn". Đó là sự khắt khe dành cho một cầu thủ mà ông biết có thể chạm đến trình độ của những huyền thoại.

Phil Foden của mùa giải 2025-26 không còn là một "cậu bé vàng" chỉ biết gây đột biến bằng những khoảnh khắc lẻ loi. Anh đang trở thành nhịp đập của Manchester City, một tiền vệ trung tâm hiện đại, người biết khi nào cần thầm lặng cầm nhịp và khi nào cần tung ra cú nổ quyết định từ khoảng cách 20 mét.

Với 98 lần góp công vào bàn thắng tại Premier League khi chưa đầy 26 tuổi, Foden đang chuẩn bị gia nhập ngôi đền của những huyền thoại trẻ tuổi nhất lịch sử giải đấu. Và nếu anh mang được phong độ "số 8" này lên tuyển, ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ tới đây có thể sẽ là sân khấu tôn vinh vị vua mới của bóng đá Anh.

Phil Foden đang mở cánh cửa World Cup cho mình. Nỗi ám ảnh Euro 2024—nơi anh chuyền cho thủ môn Jordan Pickford nhiều ngang với chuyền cho Harry Kane—vẫn còn đó. Tuy nhiên, sự đa năng mà Foden đang thể hiện tại Man City chính là chìa khóa để anh thuyết phục HLV Thomas Tuchel.

Trong một danh sách 26 người cho World Cup 2026, một cầu thủ có thể đá tốt cả số 8, số 10 lẫn hai cánh như Foden là vàng ròng. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Morgan Rogers, Anthony Gordon hay Jarrod Bowen thường đóng đinh ở một vai trò, Foden đang tiến hóa thành một "nhạc trưởng toàn năng". Mặc dù mới chỉ đá 150 phút dưới thời Tuchel, nhưng nếu tiếp tục duy trì hiệu suất 18 lần góp công vào bàn thắng chỉ sau 20 trận như hiện tại, Foden sẽ khiến chiến lược gia người Đức không thể ngó lơ.

HỒ VIỆT