HLV Maresca cam kết gắn bó với Chelsea

Nhà cầm quân của Chelsea, Enzo Maresca vào thứ Hai cho biết ông đang hạnh phúc tại CLB, đồng thời từ chối đi sâu vào chi tiết về phát ngôn gây tranh cãi cuối tuần qua rằng ông vừa trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi đến vào tháng 6-2024.

HLV Enzo Maresca từ chối đi sâu vào chi tiết về phát ngôn gây tranh cãi cuối tuần qua.

Sau chiến thắng 2-0 trước Everton hôm thứ Bảy, Maresca nói rằng “48 giờ qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất kể từ khi tôi gia nhập CLB” vì “nhiều người đã không ủng hộ tôi và đội bóng”. Nhà cầm quân người Italy không nói rõ ông đang ám chỉ ai, chỉ nói rằng đó không phải là người hâm mộ Chelsea, và ông cũng không giải thích thêm 2 ngày sau đó bất chấp những câu hỏi lặp đi lặp lại về những bình luận này.

“Tôi tôn trọng ý kiến ​​của mọi người”, Maresca nói trong cuộc họp báo trước trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh vào thứ Ba gặp Cardiff - một đội ở giải hạng 3. “Nhưng tôi không có gì để nói thêm và trọng tâm của tôi chỉ là trận đấu ngày mai”. Và khi được hỏi liệu ông có 100% tận tâm với Chelsea hay không, Maresca trả lời: “Chắc chắn rồi!”.

Chiến thắng trước Everton đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của Chelsea trên mọi đấu trường. The Blues hiện đứng thứ 4 tại Premier League, thứ 13 tại vòng bảng 36 đội Champions League và đang hướng tới việc lọt vào bán kết một giải đấu cúp lần thứ 3 kể từ khi Maresca đến với đội.

Tuy nhiên, Maresca cho biết Cole Palmer sẽ không thể tham gia chuyến làm khách đến xứ Wales, vì tiền đạo ngôi sao người Anh đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn sau chấn thương háng từng khiến anh chỉ ra sân 7 trận trên mọi đấu trường mùa này. Palmer đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Everton nhưng đã phải rời sân ở phút 58. “Cole là một trong những cầu thủ cần được bảo vệ”, Maresca nhấn mạnh. “Hiện tại, cậu ấy không thể thi đấu ở nhịp độ 3 hoặc 4 ngày một trận”.

Ở các trận tứ kết khác. Vào thứ Tư, Man.City sẽ tiếp đón Brentford, trong khi Fulham sẽ làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Newcastle. Trận tứ kết thứ 4 sẽ diễn ra vào tuần tới, khi Arsenal tiếp đón Crystal Palace vào ngày 23-12.

PHI SƠN